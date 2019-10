La finale des Coupes des nations Longines débute demain à Barcelone

Pour la septième année consécutive, Barcelone sera hôte de la finale des Coupes des nations Longines dès demain. Pour la cent dixième édition du circuit sous l’égide de la Fédération équestre internationale, dix-huit nations tenteront leur chance demain après-midi dans une première manche. Les huit meilleurs auront le droit de prendre le départ à la grande finale dimanche après-midi tandis que les dix moins bonnes devront se contenter de la Consolante samedi soir.

Tenante du titre, la Belgique fera figure de favorite en Espagne. Pour cause, les Diables Rouges ont décroché l’or par équipes aux championnats d’Europe Longines de Rotterdam il y a un peu plus d’un mois. Ce week-end, le chef d’équipe Pieter Weinberg comptera sur deux couples présents lors de l’échéance européenne, Grégory Wathelet avec MJT Nevados S ainsi que Jérôme Guéry associé à Quel Homme de Hus. Olivier Philippaerts avec H&M Extra, Pieter Devos avec Jade v. Bisschop ainsi que Niels Bruynseels associé à Jenson van’t Meulenhof complèteront ces rangs.



Du côté des Bleus, le sélectionneur Thierry Pomel a misé sur des cavaliers d’expérience, à l’instar de Kevin Staut, Pénélope Leprevost ou encore Simon Delestre, respectivement sur Urhelia Lutterbach, Vancouver de Lanlore et Hermès Ryan des Hayettes. Auteurs d’un bon premier championnat à Rotterdam, Nicolas Delmotte et son Urvoso du Roch seront eux aussi au rendez-vous, tout comme Mathieu Billot et Quel Filou 13. Le nom du couple réserviste devrait être annoncé sous peu.

