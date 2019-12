La France connaît son programme pour les Coupes des nations

La Fédération française d’équitation et l’équipe fédérale d’encadrement sportif ont communiqué hier les noms des quatre étapes du circuit Coupe des nations Longines FEI auxquelles l’équipe de France de saut d’obstacles pourra prendre part en 2020. À ces occasions, les Bleus pourront également marquer des points en vue de la qualification pour la finale du circuit à Barcelone et leur maintien en première division. En cette année olympique, le circuit Coupe des nations, qui se dispute sur des CSIO 5*, aura donc encore plus d’importance en vue de la préparation pour Tokyo. Thierry Pomel, sélectionneur national, et l’équipe fédérale d’encadrement sportif testeront les couples membres du Groupe 1 lors de ces rendez-vous sportifs de haut vol.

Les quatre CSIO 5* qui ponctueront la saison des Bleus sont :

– La Baule (FRA), du 14 au 17 mai 2020.

– Sopot (POL), du 11 au 14 juin 2020.

– Falsterbo (SUÈ), du 9 au 12 juillet 2020.

– Dublin (IRL), du 15 au 19 juillet 2020.

Pour rappel, huit pays prennent part à chacune des sept étapes programmées pour la saison 2020. Ces dernières semaines, chaque nation a émis des souhaits quant aux étapes qu’elle souhaiterait disputer et quatre rendez-vous lui ont été attribués par la FEI. Parmi ses choix, la France avait d’ailleurs proposé le CSIO de Rotterdam, aux Pays-Bas, mais elle n’a pas été retenue.

Au total, dix nations concourent sur le circuit Coupe des nations Longines FEI pour la ligue d’Europe de l’ouest avec l’objectif de terminer dans les sept premiers pour atteindre la finale. Celle-ci regroupera les 18 meilleures nations mondiales et se tiendra du 1er au 4 octobre, à nouveau à Barcelone, en Espagne.