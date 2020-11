Douze équipes se sont élancées dans la première manche de la Coupe des nations du CSIO 3* de Vilamoura hier après-midi. Tous les cavaliers avaient hâte d’en découdre dans l’une des seules épreuves par équipes de cette saison complètement bouleversée par la pandémie de coronavirus. Il s’agissait d’ailleurs de la première apparition de l’équipe de France en 2020, et les Vestes Bleues n’ont pas démérités. Les mousquetaires de Thierry Pommel se tenaient d’ailleurs à une deuxième place provisoire à l’issue de la première manche avec huit points – le moins bon des quatre scores étant annulé. Kevin Staut en selle sur Tolède de Mescam*Harcourt, Edward Levy avec Uno de Cerisy et Mathieu Billot et son expérimenté Quel Filou 13 ont tous trois écopé d’une faute, tandis que Grégory Cottard et Bibici, lancés dans la cour des grands, réalisaient un magnifique parcours vierge de pénalité.

Quatre équipes n’ont pu repartir en seconde manche, ouverte aux huit meilleures nations seulement. Déception pour la Belgique, qui présentait une équipe solide sur le papier mais pénalisée par l’élimination d’Ann Carton-Grootjans à la suite d’une chute sur l’entrée du double. Baptême du feu pour nouveau chef d’équipe suisse Michel Sorg, qui alignait une jeune équipe peu expérimentée sous le soleil portugais. Le couple vainqueur du Grand Prix de la semaine dernière, Bryan Balsiger et Twentytwo des Biches ont déroulé un parcours entaché de deux fautes, et les Helvètes n’ont malheureusement pas pu repartir, cumulant vingt points à l’issue de la première manche. Même sanction pour l’Espagne et l’Argentine.

La seconde manche promettait du beau sport avec plusieurs équipes en embuscade et capable d’empocher la victoire. La France a maintenu son rang et s’est adjugée la deuxième place finale, malgré l’ajout de cinq points à son score. Kevin Staut et Grégory Cottard ont tous deux signé un parcours parfait. Mention spéciale au cavalier francilien et sa jeune Bibici, neuf ans, qui ont parfaitement honoré leur première sélection en équipe de France en réalisant l’un des quatre doubles sans-faute de l’épreuve ! Douze points pour le Normand Edward Levy et cinq pour Mathieu Billot, mais un bilan positif pour le collectif tricolore.

Avec trois parcours parfaits en seconde manche, l’Allemagne a remporté cette Coupe des nations, portée par le double sans-faute de sa jeune star Richard Vogel, en pleine forme ces dernières semaines, aux rênes de Floyo VDL. Jens Baackmann et Aglaia J (4+4), Guido Klatte Jr (4+0) avec Qinghai et David Will en selle sur C Vier 2 (24+0) complétaient cette jeune équipe germanique.

Derrière, pas moins de trois équipes se sont partagées la troisième marche du podium avec un score cumulé de seize points : l’Italie, le Royaume-Uni et l’Irlande. À noter les doubles sans-faute d’Antonio Alfonso et Charmie pour l’Italie et du jeune Jack Whitaker avec l’expérimenté Valmy de la Lande, représentants britanniques.

