La France manque la qualification olympique aux Européens Longines de Rotterdam

Alors que la première moitié des concurrents s’était déjà affrontée hier, Rotterdam a de nouveau assuré bon nombre de rebondissement. Du côté de l’Hexagone déjà, Charlotte Chalvignac et son alezan Lights of Londonderry voyait leur reprise tournée court. Irrégulière, la monture qui avait permi à l’amazone à la veste bleue avait été sonnée par les juges en tout début de reprise, laissant l’équipe de France sans joker. Malgré la très belle reprise de Morgan Barbançon, qui a sû tirer le meilleur de son Sir Donnerhall II, le quatuor du sélectionneur national Jan Bemelmans n’a pas réussi à décrocher sa place pour l’échéance olympique de l’an prochain. En terminant dixième, la France a laissé le Danemark, le Portugal mais surtout l’inattendue équipe irlandaise se qualifier à sa place. Il faudra désormais attendre 2024 et les Jeux de Paris pour espérer voir une quintette bleue bagarrer sur un carré olympique. Cependant, Morgan Brabançon a tout de même réussi à se qualifier pour le Grand Prix Spécial de jeudi, grâce à sa toute bonne reprise, créditée de la note de 71.599 %.

L’Allemagne, qui était quasiment assurée de terminer en or après deux superbes reprises Jessica von Bredow-Werndl et Dorothée Schneider lundi, a poursuivi sur sa lancée. Malgré un Cosmo moins brillant qu’à son habitude, Sönke Rothenberger est parvenu à approcher les 80 %. Ne restait alors plus que la reine du dressage, Isabell Werth. Associée à son exceptionnelle Bella Rose, la germanique n’a pas tremblé, et a, comme à son habitude, écrasé la concurrence. Au terme d’une reprise proche de la perfection, la numéro un mondiale a plus qu’assuré l’or pour son équipe. Avec les 85.652 % de sa la leader, la Mannschaft décroche le plus beau métal avec plus de quatorze points d’avance. La Grande Bretagne de l’incroyable Carl Hester aurait bien dû monter sur la seconde marche du podium. Mais, alors que Charlotte Dujardin venait de scorer un superbe 81.910 % sur sa jeune et non moins talentueuse Mount St John Freestyle, une improbable élimination est venue ébranler l’équipe britannique. En sortie de piste, des traces de sang ont été retrouvée sur les flancs de la monture de la championne olympique en titre. Malheureusement, en plus de reléguer son équipe aux pieds du podium, l’élimination de l’amazone réduit considérablement les chances de médailles des Anglais pour les épreuves individuelles… Cette déconvenue profite en revanche aux Pays-Bas, qui, à domicile, renoue avec le podium d’un grand championnat. Porté par un Edward Gall de gala, les Oranje ont été sacré en argent, juste devant les Suédois, qui ont, eux aussi, pu compter sur leur meilleur élément, Patrick Kittel.

Les médailles individuelles seront décernées à partir de jeudi, et l’Allemagne, qui compte les trois meilleurs score de ce Grand Prix, reste la grande favorite. À moins que de nouveaux rebondissements ne viennent perturber la Mannschaft dans son hégémonie…