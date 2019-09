La France provisoirement quatrième du CCIO 4*-S de Waregem

Ce week-end, la France affronte sept autres nations dans la Coupe des nations de concours complet de Waregem, en Pologne, où se tient un CCIO 4*-S. Au terme des trois premiers jours d’affrontement et des deux premières épreuves, le dressage et l’hippique, les Bleus pointent au quatrième rang. Pourtant, au terme du dressage, les Hommes de Thierry Touzaint étaient plus favorablement placés, à la deuxième place. Le jeune Victor Levecque, sélectionné pour la première fois en équipe Seniors, pointait en effet à la sixième place individuelle avec son champion d’Europe Jeunes Cavaliers Phunambule des Auges. Aujourd’hui, le couple a laissé deux barres à terre, ce qui l’a fait reculer de plus de vingt rangs.

Le Dromois François Lemière n’a lâché que 0,8 points de temps dépassé avec Ogustin du Terroir, ce qui les place pour l’heure à la dix-neuvième place. Seuls les trois meilleurs scores de l’équipe étant comptabilisés, celui de Cyrielle Lefevre et Armanjo Serosah n’est pour l’heure pas pris en compte dans le calcul de la hiérarchie par équipes. Tous deux sont pour le moment trente-huitième. Des quatre Tricolores portant la veste bleue, Karim Laghouag a été le seul à signer un parcours parfait aujourd’hui avec Triton Fontaine. Les Bleus ont donc conclu leur journée avec 96,3 points, soit moins de sept que l’équipe qui tient le leadership, l’Allemagne.

Demain, le cross viendra conclure ce CCIO 4*-S de Waregem. Les écarts étant très serrés entre les cinq premières équipes, tout est encore possible.