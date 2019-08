La France remporte la Coupe des nations du Haras du Pin

Cette journée de dimanche n’avait pourtant pas bien commencé pour les Tricolores, qui se retrouvaient sans la possibilité d’effacer un score suite à l’élimination de Thais Meheust et Quamilha, ce dernier n’ayant pas été accepté lors de la visite vétérinaire. Néanmoins l’équipe de France, fièrement représentée par Clara Loiseau sur Wont Wait, Karim Florent Laghouag avec Punch de l’Esques ainsi que Jean Teulère associé à Voilà d’Auzay, a parfaitement résisté à la pression en s’offrant la victoire par équipes au terme de l’épreuve de saut d’obstacles.

L’enjeu était double pour Karim Florent Laghouag et son fidèle Anglo Arabe. Deuxième après le cross, le couple avait tout à gagner en signant le parcours sans faute sur cet ultime test, et il s’est finalement imposé au classement individuel tout en contribuant à la victoire de son équipe ! Alors qu’il menait les hostilités, Thomas Carlile n’a en effet pas pu conserver sa première place aquise la veille avec Atos Barbotière, et se retrouve donc relégué au quatrième rang après avoir commis une faute sur son parcours. Les Britanniques David Doel et Kirsty Johnston ont complété ce podium avec Galileo Nieuwmoed et Classic VI.

Cette Coupe des nations était bien loin d’être une compétition de dressage, et pour preuve ! Bonne dernière à l’issue de ce premier test, l’Italie est remontée de très belle manière au classement après le cross, pour finalement prendre la deuxième place. La meilleure performance de l’équipe a été réalisée par Arianna Schivo et la jument Selle Français de quinze ans Quefira de l’Ormeau, cinquièmes. Également distancée le premier jour, la Belgique monte sur la troisième marche du podium, devant la Suisse, la Suède, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.