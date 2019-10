La France réussit son entrée dans la finale des Coupes des nations Longines de Barcelone

Le chef de piste espagnol Santiago Varela avait vu les choses en grand hier après-midi lors de la première manche de la finale des Coupes des nations Longines de Barcelone. Au terme de son parcours, les huit meilleures compositions se sont qualifiées pour la grande finale dominicale, tandis que les dix moins bonnes devront se contenter de la Consolante demain soir.

Champions d’Europe il y a un peu plus d’un mois et tenants du titre dans cette finale, les Belges ont démarré les hostilités de la meilleure des manières en concluant l’épreuve en pole position devant la France. Les Bleus menés par Thierry Pomel n’ont en effet totalisé que cinq points. Ouvreuse du quatuor, la championne olympique par équipes Pénélope Leprevost a délivré un formidable sans-faute sur Vancouver de Lanlore. Simon Delestre a ensuite laissé la palanque à terre avec Hermès Ryan des Hayettes, tandis que Nicolas Delmotte a écopé de neuf points avec Urvoso du Roch. Le score de ce dernier couple a finalement pu être effacé grâce au parcours à un point de temps dépassé de Mathieu Billot et Quel Filou 13. Dimanche, les Bleus tenteront donc de soulever le trophée en montant sur la plus haute marche du podium de cette finale, qu’ils n’ont plus connue depuis 2013.



La France affrontera l’Allemagne, la Belgique, la Suisse, la Suède ainsi que trois nations qui se battront pour un ultime ticket qualificatif pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. La Colombie, l’Irlande et l’Italie abattront en effet leurs dernières cartes pour espérer pouvoir s’envoler pour le Japon l’an prochain. Le suspense promet d’être à son maximum !