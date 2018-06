La France s’offre la Coupe des nations Longines de Saint-Gall

Philippe Guerdat aura réussi son pari. Venu à Saint-Gall avec de nouveaux couples et sans les piliers habituels de l’équipe de France, le chef d’équipe peut être entièrement satisfait des prestations de ses quatre cavaliers. Parti en ouvreur, Mathieu Billot et Shiva d’Amaury, qui faisaient déjà partie de l’équipe lors des championnats d’Europe de Göteborg en août dernier, ont mis les Français sur la bonne voie en déroulant un premier parcours parfait. Malgré l’inexpérience de son complice Volnay du Boisdeville, un étalon de neuf ans qui découvre ce niveau de compétition, Alexandra Francart a imité son coéquipier de belle manière. Quelques minutes plus tard, Nicolas Delmotte et le talentueux Ilex VP, sélectionné pour la deuxième fois en Coupe des nations de première division, en ont fait de même, permettant à la France de terminer la première manche avec un score vierge de toute pénalité. Comme les trois meilleurs résultats seulement comptent pour le score total, Olivier Robert et Eros n’ont pas eu besoin d’entrer en piste.

Dans la deuxième manche, les trois cavaliers ont réalisé l’exploit en déroulant trois nouveaux parcours parfaits, offrant à la France sa première victoire sur le circuit de première division sans la moindre pénalité ! Une fois de plus, Olivier Robert et son hongre de quatorze ans n’ont pas eu à prendre le départ, mais le Tricolore peut être également satisfait de son concours puisqu’il avait décroché une excellente cinquième place dans le Grand Prix de vendredi avec ce même cheval. A quelques mois des Jeux Équestres Mondiaux de Tryon, ces quatre duos ont donc fièrement défendu leurs chances sous les yeux du sélectionneur.

De son côté, la Suisse a terminé en deuxième position avec un total de huit points. Dans le tour initial, Werner Muff et Beat Mändli se sont fait surprendre à une reprise avec Daimler et Dsarie, mais leurs compatriotes Steve Guerdat associé à Bianca et Martin Fuchs sur Chaplin ont permis à l’équipe de rester en course pour la victoire grâce à deux sans-faute. Si Beat Mändli n’a ensuite pas pu éviter une nouvelle faute dans la deuxième manche, les scores vierges de Werner Muff et Steve Guerdat ont finalement confirmé la deuxième place de la Suisse, sans même que Martin Fuchs n’ait à entrer en piste.

Avec un score final de treize points, la Belgique monte sur la troisième marche du podium. Pour leur toute première Coupe des nations au niveau 5*, Yves Vanderhasselt et la jument BWP de neuf ans Jeunesse ont réalisé la meilleure prestation de l’équipe en sortant de piste avec un point dans la première manche et un sans-faute dans la seconde. Auteurs d’un parcours sans pénalité au premier tour, François Mathy Jr et Uno de la Roque ont ensuite fauté deux fois, au contraire de Christophe Vanderhasselt et Identity Vitseroel qui ont mis leur lourd score de seize points de côté pour réaliser le sans-faute dans la deuxième partie de l’épreuve. Wilm Vermeir et Iq van het Steentje sont quant à eux passés de huit à quatre points.

Le deuxième tour s’est particulièrement bien déroulé pour l’Allemagne et la Grande-Bretagne, qui ont affiché trois parcours sans-faute alors qu’elles avaient écopé d’un total de seize et dix-sept points en première manche. Ces deux équipes se retrouvent donc quatrièmes et cinquièmes, devant l’Espagne qui a également su rectifier le tir malgré son absence de joker, puisque l’équipe n’était composée que de trois cavaliers. Le Brésil, qui n’a réalisé qu’un seul parcours vierge de toute pénalité, se retrouve en dernière position.