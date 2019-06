La France sous son meilleur jour à Saint-Gall

Après sa deuxième place il y a deux semaines dans la Coupe des nations Longines de La Baule, la France s’est imposée hier lors du rendez-vous suisse, à Saint-Gall, deuxième étape qualificative pour la division européenne. La sélection tricolore a brillé en battant l’Italie et la Suisse, à domicile, grâce au barrage gagnant de Guillaume Foutrier en selle sur Valdocco des Caps. Bien que ce dernier ait écopé d’une seule faute sur la rivière lors de son deuxième parcours, il a été désigné par Thierry Pomel pour s’élancer dans l’épreuve contre la montre. Il a ainsi bouclé un barrage en 44“09, soit quarante-cinq centièmes de seconde plus rapide que son adversaire italienne Giulia Martinengo Marquet et son hongre Elzas. De son côté, la Suisse a misé sur son pilier Steve Guerdat et sa remarquable Albuehren’s Bianca pour s’élancer au barrage. Malheureusement, l’hôte du concours a dû se contenter d’une troisième place, le couple s’étant laissé piéger sur l’entrée du double.



En plus du barrage de Guillaume Foutrier, les Tricolores ont brillé et confirmé leur potentiel pour les prochaines épreuves par équipese à venir. Pour sa part, Pénélope Leprevost auteure d’un double sans faute, s’était déjà classé quatrième du Grand Prix deux jours plus tôt avec son étalon Vancouver de Lanlore. Son coéquipier Nicolas Delmotte a lui aussi délivré une prestation parfaite sur Urvoso du Roch, qui prenait part à une épreuve d’un tel niveau pour la toute première fois de sa carrière. Pour sa part, Kevin Staut n’a pas réussi à mener Calevo 2 à un parcours parfait dans ce rendez-vous, le bai brun ayant fauté chaque fois à une reprise.



Malgré un premier parcours parfait signé Pedro Veniss et son extraordinaire Quabri de l’Isle, le Brésil a finalement dû se contenter d’un cinquième rang. Les piliers des Auriverdes ont en effet fauté à deux reprises dans le deuxième acte, lors duquel Stephan Freitas Barcha a lourdement chuté. Heureusement, ce dernier s’en est sorti avec simple une fracture au niveau de l’épaule, tandis que son cheval n’a rien eu. Plus de peur que de mal !