La Grande-Bretagne en tête du complet à Tryon, la France troisième

C’est samedi en fin d’après-midi heure française s’est déroulé le deuxième test de concours complet des Jeux équestres mondiaux, le cross. Comme prévu, cette épreuve a considérablement redistribué les cartes entre les différentes équipes, notamment pour l’Allemagne qui a totalement changé sa position dans ces championnats. En tête après le dressage, les cavaliers de la Mannschaft ont complètement pris l’eau, faisant face à un refus de Julia Krajewski et Chipmunk FRH, et des parcours pénalisés par du temps dépassés pour Andreas Dibowski et Kai Rüder. Aux rênes de SAP Hale Bob, la championne d’Europe en titre Ingrid Klimke a réussi à sauver l’honneur du drapeau germanique en bouclant un superbe maxi, s’installant en tête du classement individuel.

Si la Nouvelle-Zélande a aussi dégringolé, accusant une chute de Blyth Tait et un lourd score du légendaire Mark Todd, la Grande-Bretagne n’a elle pas montré une once de fébrilité. Privés de leurs leaders William Fox Pitt et du numéro un mondial Oliver Townend, les Britanniques ont livré des prestations parfaites, ayant désormais un peu plus de huit points d’avance.

Surprenante et comptabilisant pas moins de trois parcours maxi, l’Irlande est pour l’instant deuxième, juste devant la France. Les soldats tricolores du sélectionneur Thierry Touzaint ont déroulé de bons cross mais n’ont signé aucun maxi pour l’équipe, le seul ayant été bouclé par Astier Nicolas, qui dispute le championnat en invididuel. Belle performance en revanche pour Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE HN, qui ont écopé d’1.2 point de dépassement de temps et qui se classent quatrièmes au classement individuel, juste devant Astier Nicolas et Vinci de la Vigne.

Epreuve finale qui départagera les médailles, l’hippique se tiendra ce lundi dès 16h. À noter que ce dernier acte a été déplacé d’hier à aujourd’hui à cause de l’ouragan Florence.