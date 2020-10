Tant attendu, le CCI 5*-L des Cinq Étoiles de Pau a tenu ses promesses. Après un très beau cross, signé Pierre Michelet, et où aucune chute n’a été déplorée, samedi 24 octobre, le parcours de saut d’obstacles a sacré la Britannique Laura Collett, en selle sur son charismatique London 52. “Ce matin, je me disais que, si j'avais à choisir, je n'aurais certainement pas voulu monter un autre cheval que London 52 pour une telle compétition ! C'est un excellent sauteur”, a salué la lauréate du jour, qui présentait son partenaire pour la première fois à ce niveau d’épreuve. “Je ne m'attendais pas à un tel résultat en arrivant.”

Troisième, le Néozélandais Tim Price a pu compter sur son expérimenté Wesko, dix-sept ans déjà et toujours en grande forme ! Le beau bai brun a écopé de quelques points de temps sur le cross et le saut d’obstacle, mais a fait preuve d’une régularité exemplaire, terminant la compétition avec un score de 24,2. “Bien sûr, une troisième place n'a pas tout à fait la même saveur qu'une victoire... Mais je suis très heureux de terminer le week-end sans faute. Je profite de Wesko le plus possible tant que je le peux, tant qu'il est en pleine forme. Je mesure aussi la progression que j'ai pu avoir depuis mes débuts ici à Pau”, a analysé le pilote en conférence de presse.