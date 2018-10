La grande première de Waregem pour Niels Bruynseels

Ce week-end s’est tenue la toute première édition du CSI 5* de Waregem, en Belgique, à 80 kilomètres à l’Ouest de Bruxelles. Pour rappel, ce nouvel événement, baptisé la Waregem Horse Week, est un remplacement au CSI 5* du port d’Anvers, supprimé du calendrier FEI depuis deux ans. Après quatre jours de compétitions hautes en couleurs, l’épreuve à 1,60m s’est déroulée le dimanche après-midi. Ce Grand Prix a vu la victoire d’un local de l’étape, Niels Bruynseels. Au terme d’une épreuve plutôt sélective, le Flamand était le dernier des dix barragistes à s’élancer dans l’arène. En prenant tous les risques devant un public survolté, le Belge a signé le sans-faute le plus rapide de l’épreuve pour s’imposer dans ce barrage à dix. Aux commandes de sa jument Lady Cracotte de dix ans, il a bouclé un chronomètre de 39″85, soit sept dixièmes de seconde de moins que Simon Delestre. Le Lorrain a ainsi dû se contenter de la deuxième place de l’épreuve. Accompagné de son fidèle Chesall Zimequest, le Français a pourtant tout tenté et a terminé néanmoins avec un beau double zéro. La troisième place est revenue à Jaroslaw Skrzyczynski. Le Polonais, qui n’a pas non plus touché une barre avec Chacclana, a complété le podium.

Du côté des Français présents, Julien Epaillard a bien cru pouvoir s’imposer en terres belges. Mais malgré le chronomètre le plus rapide de l’épreuve (39″51), il n’a pu éviter une faute avec Usual Suspect d’Auge. Le couple a ainsi pris une honorable cinquième place. À cause d’une faute chacun, Kevin Staut, associé à Silver Deux de Virton*HDC, et Guillaume Foutrier, aux rênes de Valdocco des Caps, ont eux été privés de barrage.Le premier d’entre eux a une fois de plus bouclé un très rapide chronomètre, le deuxième meilleur de l’épreuve, ce qui lui a permis de se placer treizième.