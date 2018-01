La jeunesse triomphe à Wellington

Hier à Wellington, la jeunesse a donné le ton ! Sur le tout premier Grand Prix de la tournée américaine, c’est en effet Emily Moffit qui a été la meilleure en concluant le double sans faute avec le chronomètre le plus rapide au barrage. En franchissant la ligne d’arrivée en 35“08, la Britannique de dix-neuf ans n’a pas trouvé de concurrence à sa taille sur les parcours dessinés par Eric Hasbrouck. Une construction de tracés saluée par le numéro trois mondial McLain Ward. “Eric Hasbrouck a fait un magnifique travail cette semaine”, a salué le médaillé d’argent par équipes des derniers Jeux olympiques. “Beaucoup de chevaux font leur retour après une pause hivernale, et la saison est longue. Nous débutons de nouveaux chevaux ici, ils sont moins expérimentés. Il faut que ce soit un défi, dans le bon sens du terme.”

Quinze couples ont réussi à se qualifier pour le barrage après un premier parcours sans faute. Mais personne n’est allé aussi vite qu’Emily Moffit. “Je me suis dit que je devais aller aussi vite que possible. Je sais que ma jument est rapide, mais elle est aussi très imposante et en abordant le double j’ai vu une distance qui n’était pas très près du saut, mais je me suis dit “pourquoi pas, ça me permettra de gagner du temps” et ça a finalement joué en ma faveur. Je suis contente qu’elle soit si respectueuse !”, a expliqué la jeune amazone après son parcours. Entrainée par le champion olympique britannique Ben Maher, Emily Moffit a fait l’acquisition de Tipsy du Terral l’été passé. “Je devrais prendre des vacances plus souvent”, a ironisé la cavalière après le Grand Prix, alors qu’elle faisait son retour en compétition sans avoir mis le pied à l’étrier depuis sept semaines.

En concluant son barrage en 37“71, l’Américain Mattias Tromp, vingt-trois ans, a terminé à la deuxième place sur Chicago Hof Eversem Z. Le couple s’est offert le luxe de devancer le numéro trois mondial McLain Ward associé à HH Gigi’s Girl, une jument spéciale pour lui. “Nous avons acheté Gigi l’été dernier. C’est en fait le dernier cheval qu’Hunter Harrison a acheté pour moi. Elle s’appelle ainsi en référence à sa femme Jeannie, qui était là aujourd’hui, donc c’est une bonne chose que Gigi se soit si bien comportée dans le premier Grand Prix faisant suite au décès d’Hunter”.