La liste des duels pour la Rider Masters Cup est connue

La Rider Masters Cup a été inaugurée l’an passé et fera son retour samedi soir pour la dixième édition du Longines Masters de Paris. Cette nouvelle épreuve qui oppose les États-Unis à l’Europe a pour l’heure été remportée par deux fois par les cavaliers du Vieux Continent, à Paris en décembre dernier puis à New York, fin avril. L’équipe menée par Robert Ridland aura donc à cœur de prendre sa revanche sur les troupes du sélectionneur de l’équipe européenne, Philippe Guerdat.

Hier soir, dans le superbe hôtel de Talleyrand, propriété de la république fédérale des États-Unis, le tirage au sort des duels s’est déroulé en présence des cavaliers, de leurs chefs d’équipes et de la presse. Pour rappel, les pilotes s’affronteront un contre un, et du résultat de leur duel découlera un score affecté à l’équipe. Un format novateur dans l’univers du saut d’obstacles, inspiré du golf.

Pour ce rendez-vous, Robert Ridland a misé sur deux jeunes cavaliers. Du haut de ses vingt-et-un ans, Lucas Porter s’opposera à l’Allemand Daniel Deusser, vainqueur du Grand Prix Longines l’an passé sur cette même piste, et Taylor Alexander, vingt-quatre ans, sera face à l’Espagol Eduardo Alvarez Aznar. Le pays de l’Oncle Sam sera toutefois représentée par des cavaliers sacrément capés, à l’instar de McLain Ward, champion du monde par équipes en septembre à Tryon (Caroline du Nord). Ce dernier sera en concurrence avec le jeune tricolore Edward Levy. Du côté des amazones américaines, Jessica Springsteen, la fille de Bruce Springsteen concourra face au jeune champion d’Europe Jeunes Cavalier Harry Charles, tandis que Laura Kraut sera opposée à Maikel van der Vleuten.



Samedi soir, les hostilités seront lancées à 20h30 et le public aura le loisir d’encourager son équipe préférée.