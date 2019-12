La Mannschaft dévoile une pré-sélection olympique

Médaillée de bronze par équipes aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro il y a plus de trois ans, l’équipe allemande de saut d’obstacles compte bien rentrer de Tokyo avec une nouvelle breloque. Pour cause, le comité olympique allemand a déjà publié une liste de cinq couples composant le cadre olympique et donc susceptibles de prendre part aux Jeux olympiques l’été prochain. Pour rappel, les épreuves par équipes de l’année prochaine et donc du championnat majeur se dérouleront avec des compositions de trois cavaliers, et non plus quatre. Figurent ainsi dans ladite liste :



– Christian Ahlmann et Clintrexo Z

– Simone Blum et DSP Alice

– Daniel Deusser et Scuderia 1918 Tobago Z

– Marcus Ehning et Comme Il Faut 5.

– Maurice Tebbel et Don Diarado



Pour rappel, la médaillée d’or individuelle des Jeux équestres mondiaux de Tryon Simone Blum est pour l’heure écartée des terrains de compétition car elle attend son premier enfant pour le mois de février. Si cette liste est heureusement loin d’être définitive, elle donne de bons contours de ce à quoi pourrait ressembler l’équipe des Vestes rouges. Quatre autres couples ont été désignés comme faisant partie du cadre perspective, ce qui équivaut à peu près au Groupe 2 mis en place par la Fédération française d’équitation (FFE) :



– Janne-Friederike Meyer-Zimmermann et Buettner’s Minimax

– Sven Schlüsselburg et Bud Spencer

– Patrick Stühlmeyer et Varihoka Du Temple

– Philipp Weishaupt et Che Fantastica