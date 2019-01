La mise au point de Laura Graves à Wellington

Vendredi soir, Laura Graves avait la pression pour la Reprise Libre en Musique du CDI-W de Wellington, en Floride. En effet, après sa deuxième place la veille à l’occasion du Grand Prix, L’Américaine et son hongre de dix-sept ans Verdades devaient se rattraper devant leur public.

Il y a deux semaines, le couple a remporté le Grand Prix et la Libre d’un autre CDI-W à Wellington en obtenant des scores un peu moins hauts que leurs moyennes habituelles, pour leur première sortie depuis leur médaille d’argent obtenue aux Jeux équestres mondiaux de Tryon, en 2018. Après une décevante deuxième place dans le Grand Prix jeudi, l’Américaine a eu raison de croire en son cheval car leur dernière Reprise Libre en Musique a été particulièrement réussie ! Pour sa deuxième prestation sur cette toute nouvelle reprise, Laura Graves a su en améliorer de nombreux éléments, et a ainsi été noté 84,955%. En effet, les cessions et la pirouette au passage qui avaient pêchées il y a deux semaines ont été nettement améliorées. Par ailleurs, le couple a offert un travail au galop d’une grande qualité. Seul bémol, un piaffer un peu bas et des allongements au trot quelque peu poussifs. “La Libre s’est bien passée. C’était seulement la deuxième fois que je concourrai sur ma nouvelle musique. Je me sens indéniablement de plus en plus à l’aise avec”,a révélé la dresseuse. “Je suis heureuse de gagner de nouveaux points lors d’une étape Coupe du monde. Habituellement, à cette période, je suis déjà qualifiée. Mais il nous reste encore une étape en février pour espérer nous qualifier pour la finale ! J’espère de tout cœur pouvoir y participer”, a-t-elle ajouté.



À la deuxième place de ce Grand Prix Freestyle, l’Américaine Kasey Perry-Glass a livré, elle aussi, une très belle reprise, après avoir été victorieuse lors du Grand Prix de la veille. Avec son fidèle Goerklintgaards Dublet, l’Américaine a effectué une prestation toute en décontraction avec une seule réelle erreur lors d’un piaffer en début de reprise, obtenant finalement une moyenne de 82, 435%. “Je suis très fière de Dublet car il a réussi à obtenir le meilleur score de sa carrière sur un Grand Prix lors de l’épreuve de la veille. Malheureusement, j’étais un peu plus tendue pour la Libre, et cela m’a poussée à être un peu derrière la musique”,a regretté Kasey Perry-Glass. Sur la troisième marche du podium, Shelly Francis et son élégant Danilo ont complété le podium avec une moyenne de 80,535%.



Ce concours était également un événement historique pour le dressage américain puisque pour la première fois lors d’un CDI 5* aux États-Unis, trois dresseurs ont réussi à être au-dessus des 80% lors d’une Reprise Libre en Musique. L’un des juges de l’épreuve Michael Osinki a ainsi exprimé sa joie. “C’était un honneur de voir cette Libre aujourd’hui grâce à ces trois merveilleuses cavalières. Les chevaux étaient particulièrement élégants, harmonieux, et les dresseurs étaient très gracieux. C’était fantastique, et je souhaite le meilleur à ces couples !”