La nouvelle championne du monde de CCE s’appelle Rosalind Canter

C’est une finale pleine de rebondissements qui nous a été offerte hier soir à Tryon, aux États-Unis. Deuxième après le dressage puis première après le cross, l’Allemande Ingrid Klimke filait vers l’or mondial. Mais lors de l’hippique, ultime épreuve de ces trois jours de compétition, la championne d’Europe en titre, en selle sur SAP Hale Bob OLD, a fauté sur le dernier obstacle. Avec un score de 27.3 points, le couple allemand a laissé échapper l’or et a dû se contenter du bronze. Avec un total de 24.6 points, le titre mondial est revenu au couple britannique Rosalind Canter et Allstar B. “C’est incroyable, pas seulement pour moi mais aussi pour mon équipe et pour la Grande-Bretagne !” a déclaré la championne du monde, qui repart de Caroline du Nord avec en prime le titre par équipes. La paire irlandaise Padraig McCarthy avec Mr Chunki s’est emparée elle de l’argent avec un score de 27.2 points.

Du côté des Tricolores, deux cavaliers pouvaient espérer une médaille. Cela n’a finalement pas été le cas, les deux écopant d’une faute chacun. Déjà troisième de ces JEM par équipes et associé à Qing du Briot Ene HN, le lieutenant-colonel Thibaut Vallette a terminé sixième avec 30.8 points “Personnellement, je suis un peu déçu de la façon dont j’ai géré ce parcours”, a-t-il confié en sortie de piste. “Nous étions tous un peu obnubilés par le temps imparti. Du coup, je me suis un peu trop dépêché. Qing a regardé l’obstacle et nous ne nous sommes pas bien compris, ce qui a provoqué cette grosse faute. C’est le sport, mais cela reste de beaux championnats (sans cette faute, le couple aurait été médaillé d’argent, ndlr). Qing est très sûr et régulier (Thibaut et Qing ont vécu à Tryon leurs quatrièmes grands championnats consécutifs et décoché leur quatrième médaille, ndlr). Il a toujours envie de bien faire, et ce n’est que du bonheur pour moi de pouvoir le monter.”

De son coté, Astier Nicolas, qui ne concourait qu’en individuel avec son jeune cheval Vinci de la Vigne, a fini septième avec 31.2 points.