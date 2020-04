La nouvelle série Longines des Coupes des nations européennes ne sera lancée qu’en 2021

Le concept de série créée par la Fédération équestre européenne (EEF), présenté pour la première fois aux fédérations nationales membres de l’EEF à l’occasion de l’assemblée générale de juin 2019, “avait immédiatement suscité un large intérêt en raison de ses potentialités de développement prévues”, rappelle l’organisation dans un communiqué transmis ce matin. La compétition devait opposer des équipes en lice dans huit Coupes des nations qualificatives organisées par sous-régions du continent, puis deux demi-finales et une finale. “Cette série soutenue par Longines vise à promouvoir la prochaine génération de cavaliers, d’officiels et de professionnels du sport européen.”

Cette année, cette nouvelle série, remplaçant et élargissant l’ancienne Division 2 européenne du circuit mondial créé par la FEI, devait être donné du 7 au 12 mai au Touquet, à l’occasion d’un CSIO 3* finalement annulé fin mars. Elle devait ensuite faire étape à Drammen en Norvège, Uggerhalne au Danemark, Lisbonne au Portugal, Athènes en Grèce, Bozhurishte en Bulgarie et Ebreichsdorf en Autriche. Les demi-finales étaient programmées à Geesteren aux Pays-Bas et Budapest en Hongrie, avant la finale prévue début septembre à Varsovie en Pologne. Hélas, son lancement est donc différé à 2021.

“La situation du Covid-19 a évolué rapidement. Au cours des dernières semaines, en collaboration avec les parties concernées, un examen approfondi a été mené afin de savoir si la série pouvait être lancée comme initialement prévu ou si elle pourrait se tenir plus tard en 2020. En ce qui concerne les restrictions actuelles affectant les événements sportifs à travers l’Europe et dans le monde, le conseil de l’EEF et le partenaire de la série, Longines, ont décidé de reporter le lancement à 2021. La programmation pour 2021 restera la même que celle initialement prévue en 2020”, précise le communiqué.

“Au cours des deux derniers mois, la pandémie de Covid-19 a conduit les gouvernements européens à imposer les mesures nécessaires restreignant les événements internationaux et les transports pour protéger la santé et la sécurité des personnes, ce qui doit toujours être une priorité”, commente le Néerlandais Theo Ploegmakers, président de l’EEF. “Ces mesures ont fortement affecté la scène sportive européenne, y compris les sports équestres, où les organisateurs de concours ont été contraints d’annuler des événements de tous niveaux. Ces dernières semaines, il est devenu évident que la série Longines EEF ne pouvait pas être lancée en 2020 comme prévu. L’EEF et son partenaire Longines sont ainsi parvenus à la conclusion regrettable, mais nécessaire, de déplacer le lancement de la série Longines EEF en 2021, date à laquelle la pandémie sera, espérons-le, terminée. Nous tenons à remercier nos partenaires, les cavaliers, les fédérations nationales et parties prenantes en Europe pour leur compréhension et leur fidélité, et particulièrement les organisateurs qui ont travaillé incroyablement dur pour faire de la série Longines EEF un succès. Nous comptons sur eux pour l’année prochaine.”