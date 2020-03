La pandémie du Coronavirus paralyse toute la sphère équestre

Après le Saut Hermès, annulé en milieu de semaine dernière, la grande majorité des compétitions internationales ont elles aussi du mettre un terme à leurs ambitions. Le CSI 5* de Bois-le-Duc, qui devait se dérouler à huis-clos, a, lui aussi été annulé. À la dernière minute, grooms, cavaliers et chevaux ont été priés de regagner leurs écuries. Les tournées hivernales espagnoles d’Oliva et Vejer de la Frontera ont dû être réorganisées : le CSI 2* d’Oliva a pris fin vendredi 13 mars, tandis que le 3* de Vejer de Frontera a avancé son Grand Prix de vingt-quatre heures afin de respecter les directives ministérielles. Ce week-end, seuls les CSI et CDI de Dortmund, ainsi que ceux de Wellington n’ont pas été touchés. Toutefois, le Winter Equestrian Festival a décidé d’annuler ses deux dernières semaines de compétition. Le Grand Prix de demain se déroulera également sans la présence du public, afin de préserver l’intégrité des compétiteurs et organisateurs. Les trois premières étapes du Longines Global Champions Tour sont en suspens et pourraient potentiellement être reportées si une solution est trouvée. Cela concerne les étapes de Shanghai, Miami et Mexico. Les finales de la Coupe du Monde FEI, prévues à Las Vegas en avril ont elles aussi été tuées dans l’oeuf, après que Donald Trump a annoncé la fermeture des frontières étasuniennes pour tenter de conjurer l’épidémie du Coronavirus.

Du côté du complet, l’intégralité du circuit de l’Event Rider Masters a été retirée du calendrier équestre. En effet, les organisateurs ont expliqué que “la tenue du circuit ERM comporte trop de risques cette année et les équipes de l’ERM ont dû prendre – avec regret – la décision d’annuler la série en 2020.”

En France, les centres équestres étaient autorisés à maintenir leurs activités jusqu’à aujourd’hui au moins, en limitant les activités à 10 personnes maximum. Cependant, après les dernières annonces du gouvernement, il semblerait que les clubs soient contraints de fermer leurs portes jusqu’à nouvel ordre. Un manque à gagner plus que conséquent pour la filière, qui, en plus des compétitions, ne pourra plus dégager de revenus des cours et autres activités.

Finalement, au vu de la situation, la tenue des Jeux Olympiques, prévus cet été à Tokyo, semble, plus que jamais, remise en cause…