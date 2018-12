La passe de trois pour Edwina Tops-Alexander dans le Super Grand Prix de Prague

Depuis la semaine dernière, quelques-uns des meilleurs cavaliers de saut d’obstacles avaient rendez-vous à Prague, en République Tchèque, pour vivre la première édition des GC Playoffs. Si la finale de la Global Champions League s’est tenue le lendemain, le Super Grand Prix, réunissant les seize différents vainqueurs des étapes de la saison, s’est déroulé samedi soir dès 20h30.

Devant des tribunes quasiment combles et particulièrement vivantes, Edwina Tops-Alexander a décroché le trophée de ce Grand Prix au nouveau format imaginé par son compagnon Jan Tops. Aux rênes de California, l’Australienne a récolté le meilleur score de l’épreuve, raflant ainsi la dotation de 313 000 euros. Une performance d’autant plus remarquable que l’amazone venait déjà de remporter coup sur coup les Grands Prix 5* des Longines Masters de Paris et de La Corogne ces deux dernières semaines! “Ma jument est incroyable!”, s’est réjouie la lauréate en sortie de piste. “Je ne savais pas que j’avais gagné, je ne pouvais pas voir l’écran géant au début! Quand j’ai entendu la barre tomber en deuxième manche, j’ai juste pensé à continuer. Je ne peux pas y croire, j’ai vécu les trois semaines les plus incroyables de ma vie, et finir par remporter le Super Grand Prix de Prague est incroyable! C’est un honneur, et l’un des Grands Prix des plus prestigieux que j’ai gagnés. Cette compétition est unique.”

Accompagné de l’attachant et classique Casello, le “Kaiser” allemand Ludger Beerbaum s’est incliné sur la deuxième marche du podium. Il a ainsi devancé le jeune Néerlandais Frank Schuttert, troisième avec Chianti’s Champion.

Aucun Français n’ayant remporté de Grand Prix 5* sur le Longines Global Champions Tour cette année, il n’y a pas eu de Tricolore au départ de cette épreuve.