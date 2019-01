La pression monte à Amsterdam

La ville hollandaise d’Amsterdam va accueillir ce week-end l’avant-dernière étape de la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles. Si le concours de jumping réintégrera la série indoor après onze ans d’indépendance, le dressage à Amsterdam est dans la tradition de la Coupe du monde depuis de longues années.



Pour cette onzième acte de la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles de la saison, les Néerlandais seront particulièrement attendus devant leur public. Parmi eux, deux cavaliers peuvent espérer, avec un bon classement, intégrer une des dix-huit places qualificatives pour la finale de Göteborg (Suède) : Maikel Van der Vleuten, habitué du circuit indoor qui totalise actuellement vingt-et-un points, et Marc Houtzager, est quant à lui trente-sixième du classement avec dix-sept points. Or, la coutume est de dire que quarante points suffisent pour se qualifier. Ces deux pilotes expérimentés devront donc réaliser une sacrée performance pour espérer être du voyage en Suède. Il leur restera toutefois une ultime chance d’obtenir leur ticket à l’occasion du CSI 5*-W de Bordeaux, le deuxième week-end de février.

Devant son public, le multi-médaillé Jeroen Dubbeldam va également tenter de courir le Grand Prix de la Coupe du monde Longines. Toutefois, n’ayant couru aucune étape du circuit cette saison, le Oranje n’aura pas pour ambition première de participer à la finale, mais simplement de bien figurer avec son merveilleux SFN Zenith.



D’autres nations à l’image de la Grande-Bretagne ont véritablement besoin de points car aucun de ses représentants n’est actuellement qualifié pour la finale. Pour y remédier, les Britanniques seront présents en force. Robert Whitaker, Guy Williams ainsi que John Whitaker ont décidé de faire le voyage bien qu’ils n’aient que neuf points à eux trois ! Cette étape sera donc décisive pour cette nation.



Côté français, Kevin Staut sera du voyage avec Ayade De Septon ET*HDC et Viking d’la Rousserie. La pression sera moindre pour le champion olympique en titre, qui est d’ores et déjà qualifié pour la finale puisqu’il figure à la sixième place du classement général avec cinquante-et-un points, notamment obtenus grâce à ses deux deuxième places aux étapes d’Oslo et de Malines. Simon Delestre se rendra lui aussi dans la capitale néerlandaise. Avec Hermès Ryan des Hayettes, il va tenter de créer l’exploit pour espérer une qualification de dernière minute, lui qui n’a actuellement aucun point au compteur !



Amsterdam accueillera aussi une étape de dressage de la Coupe du monde. De célèbres noms du dressage seront présents à l’image de Dorothee Schneider et son étalon Sammy Davis Jr., tous deux très performants cette saison. L’Allemand Frederic Wandres, le gagnant surprise du Grand Prix CDI-W de Londres sera du voyage lui aussi, avec son fidèle Duke of Britain. Sa compatriote Isabel Werth (en photo) fera pour sa part sa première apparition en Coupe du monde de la saison avec sa perle noire Weihegold. Tenante du titre, la championne germanique devra se battre pour conserver son dû.

La légende hollandaise Adelinde Cornelissen participera elle aussi à sa première étape Coupe du monde cette saison avec son jeune Aquido. A priori, cette étape de Coupe du monde ne devrait pas bouleverser le classement final dominé par les germaniques Bernard Werndl et Dorothee Schneider. À noter, aucun dresseur français ne sera présent pour ce CDI-W d’Amsterdam. Toutefois, Morgan Barbançon-Mestre semble être bien partie pour participer à la finale de Göteborg avec ses quarante-six points.



Cette avant-dernière étape sera l’occasion pour certains de se surpasser afin de se qualifier, et pour les autres, un moyen de se jauger en vue de la finale prévue en avril.