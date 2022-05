Equitation

"La priorité? le bien être des chevaux": Plongée dans les coulisses du Grand Prix Longines de Mexico

José Luis Velazquez, le vétérinaire et les managers, Ismaël Liona et Pierre Tack, nous offrent une plongée dans les coulisses des écuries du Grand Prix Longines de Mexico. Le bien-être des chevaux est coeur de l'organisation. Le moindre petit détail compte pour que les chevaux ne manquent de rien et qu'ils soient le plus performant possible.

00:03:30, il y a 21 minutes