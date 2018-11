La quatrième étape du Grand Indoor pour Marc Dilasser

Ils étaient soixante-cinq au départ de la quatrième étape du circuit Grand Indoor FFE – AC Print, qui se déroulait au Mans ce week-end. Alors qu’il avait déjà remporté le tout premier Grand Prix de ce nouveau circuit début octobre à Saint-Lô, Marc Dilasser a réitéré ce dimanche avec son étalon de dix ans Indigo Blue Biolley. Le couple, représentant l’Ecurie Lencare santé aniale – JL Horse Concept, a réalisé le meilleur double sans-faute du barrage, pour lequel quatorze duos étaient parvenus à se qualifier.

Seulement quatre cavaliers ont réussi à ne pas commettre la moindre faute dans cette finale au chronomètre. Pour presque une seconde de trop, Jérôme Hurel (Ecurie OR VET Le complément – Ar Tropig) s’est retrouvé en deuxième position avec Vegas de la Folie, un Selle Français de neuf ans qu’il ne monte que depuis quelques mois. La troisième place de cette épreuve à 1.50m est revenue à Aymeric de Ponnat et sa jument par Bamako de Muze, Elize. Lui aussi auteur du double sans-faute, Pierre Marie Friant n’a pas été suffisamment rapide pour s’offrir une place sur le podium et termine donc quatrième.

Avec son deuxième cheval, le célèbre étalon pie Utah van de Rock, Marc Dilasser aurait tout aussi bien pu prétendre à la victoire puisqu’il détenait le meilleur chronomètre de toute l’épreuve, mais une barre le relègue en cinquième position. Alban Notteau s’est également fait surprendre à une reprise dans ce barrage avec Upicor Manathis, tout comme Yannick le Craver et Trompette de Nuit, ainsi que Pénélope Leprévost et le tout jeune gris Cartino 12.

Plusieurs cavaliers sont également sortis de ce deuxième parcours avec un score de huit points, dont les vainqueurs de l’étape précédente Benoit Cernin et Unamour du Suyer. Le prochain Grand Prix du Grand Indoor FFE – AC Print se tiendra à Paris dans deux semaines.