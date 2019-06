La sélection française pour la Coupe des nations Longines de Sopot

En début de semaine, Thierry Pomel, sélectionneur national de l’équipe de France, a annoncé les noms des couples qui défendront la bannière tricolore lors du prochain CSIO 5* polonais du 13 au 16 juin. Les cavaliers sélectionnés seront en lice lors de la Coupe des nations Longines de Sopot, organisée pour la deuxième année, qui se tiendra dimanche après-midi. Ont donc été sélectionnés :

– Roger-Yves Bost et Sangria du Coty

– Simon Delestre et Uccello de Will

– Alexis Deroubaix et Timon d’Aure

– Marc Dilasser et Arioto*du Gevres

– Olivier Robert et Tempo de Paban



Notons que seuls quatre couples prendront le départ de la Coupe des nations Longines et qu’un autre sera désigné réserviste par le sélectionneur national. Pour la France, l’étape de Sopot représente l’une des plus importantes du circuit, d’abord parce qu’elle fait partie de celles lors desquelles les Bleus pourront engranger des points en vue d’une qualification pour la finale de Coupe des nations Longines de Barcelone (en début de saison, chaque équipe choisit quatre étapes). Ensuite, le rendez-vous est capital pour la préparation aux championnats d’Europe Longines de Rotterdam, puisque chevaux et cavaliers évolueront sur une piste en sable, soit la même configuration qu’ils rencontreront lors du championnat continental.