La sélection française pour le CHIO d’Aix-la-Chapelle

La liste des cinq cavaliers français de saut d’obstacles qui prendront part au Concours hippique international officiel (CHIO) d’Aix-la-Chapelle, est connue. Pour ce qui est de la Coupe des nations, le sélectionneur national Thierry Pomel et l’équipe fédérale d’encadrement sportif ont choisi, par ordre alphabétique : Roger-Yves Bost et Sunshine du Phare, propriété d’Olivier Brohier, Guillaume Foutrier et Valdocco des Caps, propriété du haras de Reux, Pénélope Leprevost et Vancouver de Lanlore, propriété de François Vorpe, Olivier Robert et Vangog du Mas Garnier, propriété de Global Dreams Stables, Mandore International Agency et Aurélie Brochard, ainsi que Kevin Staut et Calevo 2, propriété de Dariusz Słupczyński.

À quelques semaines des championnats d’Europe Longines de Rotterdam, les cavaliers français auront l’occasion de peaufiner quelques détails sur l’immense piste en herbe du parc de la Soers. En portant les couleurs de la France à Aix-la-Chapelle, ces couples tenteront aussi de se qualifier pour le mythique Grand Prix de cet Officiel d’Allemagne, étape du Grand Chelem créé avec le CSIO 5* de Calgary et les CSI 5* de Genève et Bois-le-Duc. Aix, capitale de l’ancien empire franc, situé aux confins de l’Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas, est la ville où “bat le cœur équestre”, comme le dit si bien la chancelière allemande Angela Merkel. C’est ici qu’ont eu lieu les Jeux équestres mondiaux de 2006 et les championnats d’Europe pluridisciplinaires de 2015.

Chaque été, ce festival mythique rassemble des compétitions de saut d’obstacles, concours complet, dressage et attelage, mais aussi de voltige. Plus de 360 000 visiteurs sont attendus. Cette année, c’est la France qui a été désignée invitée d’honneur. Le pays sera à l’honneur lors de la cérémonie d’ouverture, mais aussi sur l’ensemble des dix jours du CHIO, du 12 au 21 juillet.