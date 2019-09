La sixième étape du Grand National de dressage pour Morgan Barbançon Mestre

La discipline du dressage occupe une place importante dans le calendrier de concours à Cluny. Le Pôle équivallée organise de nombreux concours Clubs, Poneys, Amateurs et Pro. Pour Erwan Boucher, directeur adjoint du Pôle équivallée, c’est “un retour positif avec trois belles journées de compétition et un nombre assez satisfaisant pour une première édition sous le label fédéral”. Samedi après-midi, c’est Thierry Tarral (hors grand national) avec Abundus G.I.H qui a ouvert le bal. Une première reprise notée à 65,587 % par les cinq juges en place (Annick Dauban en E, Hans Voser en H, Bertrand Hardy en B, Sandrine Trimborn en M et Raphael Saleh en C) autour du rectangle de dressage. Carlos Pinto (écurie haras de la Gesse), deuxième à se présenter devant les juges, augmente cette moyenne de référence en signant une reprise notée à 67,174 % avec Sultao Menezes*de la Gesse.



C’est finalement Morgan Barbançon Mestre, vice-championne de France Pro Élite et meilleure cavalière tricolore aux derniers championnats d’Europe à Rotterdam (P-B) qui est la première à franchir la barre des 70 %. Associée à Bolero, qui après un break depuis plusieurs semaines, faisait son retour à la compétition en terminant avec une moyenne de 71,000 %. Nicole Favereau (écurie Forestier Sellier – E Riding Solution) avec Ginsengue, s’octroie quant à elle la deuxième place de l’épreuve avec une reprise jugée à 70,109 %. La troisième place n’est autre que pour le couple gagnant de l’étape précédente courue à Compiègne (60) fin août : Isabelle Pinto – Hot Chocolat vd Kwaplas*de la Gesse, représentants de l’écurie haras de la Gesse, en tête du classement provisoire avant cette étape à Cluny.



Après sa deuxième place dans les Hauts-de-France, Guillaume Lundy CNE (écurie Le Cadre Noir de Saumur – Antares Sellier) termine cette fois au pied du podium avec Tempo*ENE-HN (67,652 %).



Les quatre autres couples appelés à la remise des prix sont Carlos Pinto & Sultao Menezes*de la Gesse, Thierry Tarral & Abundus G.I.H, Laurence Vanommeslaghe (écurie Kineton – Passier) & Ibanero van de Vogelzang et Marine Subileau (écurie Forestier Sellier – E Riding Solution) & Osado 04.



100% de réussite donc pour Morgane Barbancon sur le circuit fédéral ! Deux étapes courues, Vierzon (18) et Cluny, et deux victoires !



Concernant les épreuves du dimanche, c’est Jean-Philippe Siat (écurie Kineton – Race Photo) qui remporte avec Lovesong la Pro Élite Grand Prix Spécial avec une moyenne de 70,660%. Isabelle Pinto (écurie haras de la Gesse) avec Hot Chocolat vd Kwaplas*de la Gesse termine cette fois-ci avec une moyenne de 68,468%. La troisième place de cette épreuve est pour Thierry Taral avec Abundu G.I.H (67,596 %).



Quant à la Pro Élite Libre, c’est de nouveau une victoire pour Morgan Barbançon Mestre (écurie Dy’on – Kentucky Horsewear) avec Bolero (74,555 %). Nicole Favereau (écurie Forestier Sellier – E Riding Solution) et Carlos Pinto (écurie Haras de la Gesse) complètent le tiercé gagnant avec Ginsengue (74,260 %) et Sultao Menezes*de la Gesse (72,975 %).