La Suède aux honneurs dans la Coupe des nations de Rome

Hier dans la Coupe des nations de Rome, l’Irlande a conclu la première manche en pole position ex-aequo avec la Suède. Les vestes vertes de Rodrigo Pessoa ont su compter sur les deux parcours sans faute de Peter Moloney et Darragh Kenny en première manche. Toutefois, respectivement associés à Chianti’s Champion et Important de Muze, tous deux n’ont pu réitérer dans le second acte. Leur compatriote Cian O’Connor a quant à lui redressé la barre sur le deuxième parcours grâce au surpuissant PSG Final, qu’il ne monte que depuis le début d’année.



Comme l’Irlande, la Suède a conclu sa première manche avec quatre points grâce au sans-faute d’Angeline Von Essen et Luikan Q, mais aussi de celui Henrik von Eckermann et l’excellente Tovek’s Mary Lou. Ces derniers ont d’ailleurs réitéré, faisant d’eux l’un des deux double zéro de toute l’épreuve. Les représentants du drapeau bleu et jaune ont été aidés par le champion d’Europe en titre Peder Fredericson, qui a signé une prestation parfaite. En conclusion, la Suède a fini par surpasser les Irlandais et monter sur la première marche du podium.



De leur côté, les Diables Rouges ont vécu une première manche mitigée. Avec Quel Homme de Hus, Jérôme Guéry a réalisé un parcours notable à quatre points de pénalités, tandis qu’Olivier Philippaerts en selle sur H&M Extra a écopé de deux et d’un point de temps dépassé. Ce dernier s’est toutefois rattrapé en effectuant un sans-faute en deuxième manche. Avec un score final de dix-huit points, la Belgique a conclu l’épreuve à la troisième place, ex-æquo avec les Oranje. Pour leur première Coupe des nations de la saison, les représentants des Pays-Bas n’ont pu compter sur le multi médaillé Jeroen Dubbeldam, qui a écopé de de lourds scores de vingt et vingt-et-un points avec Roelofsen Horse Trucks Eldorado. Willem Greve a su garder sa régularité en ne faisant tomber aucune barre, mais en écopant d’un point de temps dépassé à l’issue de chacun de ses parcours. Malgré ses douze points en première partie d’épreuve, son compatriote Jur Vrieling s’en est sorti avec un très beau sans-faute pour son deuxième parcours sur VDL Glasgow vh Merelsnest, de même que Kevin Olsmeyer sur Dalvaro 2, qui a participé à améliorer le score final.



Le bilan a été lourd pour les Suisses et les Français. À l’issue de la première manche, les deux nations ont toutes deux comptabilisé vingt-huit points de pénalités. Malgré le sans-faute du très régulier Steve Guerdat avec Venard de Cerisy auquel se sont ajoutés les quatre points de l’amazone Barbara Schnierper, les Helvètes n’ont pas su réitérer les performances du week-end dernier à La Baule où ils l’ont l’emporté. En première manche, Pius Schwizer et About A Dream se sont vus pénalisés de vingt-quatre points. En raison de l’élimination de son coéquipier Martin Fuchs, son score a en effet dû être pris en compte. Associé pour la toute première fois à The Sinner en Coupe des nations, le médaillé d’agent des derniers Mondiaux a en effet été éliminé, son cheval refusant de s’approcher de la ligne du triple.



Du côté français, Olivier Perreau et Félicie Bertrand sont sortis du premier parcours avec douze points, respectivement sur Venezia d’Aiguilly et Sultane des Ibis. Avec Calevo 2, Kevin Staut a quant à lui connu une incompréhension dans le triple, qui a mené leur score à quinze points. Simon Delestre s’en est quant à lui sorti avec quatre points à l’issue des deux manches. Bien que les Tricolores se sont rattrapés au deuxième tour avec un sans-faute de Simon Delestre et seulement quatre points pour Félicie Bertrand et Kevin Staut, ils ont fini en huitième place.