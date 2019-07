La Suède remporte la mythique Coupe des nations d’Aix-la-Chapelle

L’équipe Suédoise n’a rien laissé passer jeudi soir. Menée par l’indétrônable leader Peder Fredricson, qui avait remporté les Grands Prix 5* de Stockholm et Falsterbo, elle s’est définitivement attribuée la Coupe des nations du CSIO 5* d’Aix-la-Chapelle. Henrik von Eckermann et Evelina Tovek ont signé deux parcours parfaits, en selle sur leurs cracks respectifs Tovek’s Mary Lou 194 et Dalila de la Pomme. Quant à Angelie von Essen, elle a fauté sur l’avant-dernier obstacle avec Luikan Q. Quatre points qui ont permis d’effacer les treize de Peder Fredricson, victime d’un refus incompréhensif de la part de H&M Christian K dans la première manche.

Pour un point de temps dépassé, l’Allemagne a dû céder la première place du podium, qu’elle tenait depuis trois ans dans cette épreuve. Simone Blum et DSP Alice ont comblé leur public en signant le double zéro, tandis que son compatriote Daniel Deusser a dépassé le chronomètre imparti avec Calisto Blue.



À la troisième place, les français ne peuvent qu’être fiers. Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore ont porté haut leurs couleurs, en signant un superbe double sans-faute. Le bai semble progresser à vive allure. “Vancouver répète les sans-fautes, c’est bien pour l’avenir et ce n’est que du bonheur”, s’est réjouie la cavalière pour GRANDPRIX-Replay.com. Guillaume Foutrier et Valdocco peuvent également se féliciter, comptant seulement quatre points dans leur deuxième tour pour leurs débuts sur la piste aixoise. En selle sur Vangog du Mas Garnier, Olivier Robert s’est retrouvé avec dix points de pénalités au total des deux actes. Kevin Staut avait la dure tâche de partir en dernier. Le cavalier de Calevo 2 a concédé huit points en première manche, avant de finir un tour à zéro en deuxième manche, dont lui seul à le secret.