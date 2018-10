La Suisse devance la France à Rabat

Au CSIO de Rabat, la France n’est pas passée très loin d’un week-end parfait. Après les victoires d’Emeric George dans le Grand Prix et dans la grosse épreuve de samedi, il ne manquait plus qu’une victoire des Bleus de Philippe Guerdat dans la Coupe des nations de ce dimanche pour parachever le triomphe des cavaliers de l’Hexagone. Il s’en est fallu d’une barre pour que la France dispute la victoire. D’une barre… ou d’un pied sur la latte de la rivière.

En effet, si la France sort à quatre points de la première manche, ses cavaliers n’ont fait tomber aucune barre, mais Nicolas Deseuzes avec Quilane de Lezeaux et Emeric George avec Chopin des Hayettes écopent tous deux d’une faute sur la rivière. A l’issue de la première manche, la Belgique était devant avec un score vierge, tandis que la France et la Suisse se partageaient la deuxième place avec cinq points d’avance sur l’Italie et la Grande-Bretagne.

Pierre-Alain Mortier mettait les Tricolores sur de bons rails en réussissant le double sans-faute avec Just Do It R, alors que Nicolas Deseuzes soignait sa rivière, mais le payait sur le double qui suivait. Pendant ce temps, la Suisse avait aligné deux sans-faute, alors que les Belges comptabilisaient deux parcours à quatre points.

Olivier Perreau ne parviendra pas à renouveler son sans-faute de la deuxième manche, Venezia d’Aiguilly faisant tomber un oxer puis la sortie du triple qui suivait en fin de parcours. Après douze points pour la Suisse et neuf pour la Belgique, le dernier parcours allait être décisif.

Mais personne n’allait craquer. Avec Balou Rubin R, Pius Schwizer donnait la victoire à la Suisse en réalisant le double sans-faute. Pierre-Alain Mortier bouclait un parcours impeccable avec Chopin des Hayettes, assurant la France de la deuxième place, qu’elle partageait avec la Belgique après le deuxième parcours sans-faute de Jérôme Guéry et Celvin.

La Suisse triomphe pour la deuxième année consécutive dans la Coupe des nations de Rabat, alors que la France prend la deuxième place… pour la deuxième année consécutive également.