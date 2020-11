L’année 2020, année tant perturbée par la pandémie de coronavirus, a été marquée par les annulations et les reports de nombreuses compétitions. Le report des Jeux olympiques de Tokyo ainsi que l’annulation de la finale de la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles de Las Vegas, pour laquelle quatre Suisses s’étaient qualifiés afin de se mesurer aux meilleurs cavaliers de saut du monde, ont été particulièrement difficiles. De plus, les annulations des grands concours internationaux tels que le CSIO de St-Gall, le CHI de Genève et le CSI5*-W de Bâle en 2021 sont particulièrement douloureuses pour le saut d’obstacles suisse. Par contre, le fait que Steve Guerdat et Martin Fuchs soient toujours les numéros un et deux mondiaux est une source de satisfaction.