La Suisse fait une revue des troupes pour 2020

Numéros un et deux du classement mondial Longines publié par la Fédération équestre internationale, Steve Guerdat et Martin Fuchs sont les locomotives du saut d’obstacles suisse. Le premier est notamment champion olympique individuel à Londres en 2012, triple vainqueur de finale de Coupe du monde, médaillé de bronze individuel aux Jeux équestres mondiaux de Tryon l’an passé. Le second est champion d’Europe en titre, médaillé d’argent aux Mondiaux de 2018, ou est encore monté à deux reprises sur le podium de la finale du circuit indoor.

Derrière eux, un bon nombre de très bons cavaliers font aussi parler d’eux. Afin d’avoir une image claire des troupes, la Fédération suisse des sports équestres et son chef d’équipe Andy Kistler ont listé les couples capables de prendre part à des Coupes des nations ou à des championnats en 2020. Les espoirs sont de jeunes cavaliers qui pourront potentiellement faire partie de ces grandes échéances.



Cadre Elite Saut 2020

· Bryan Balsiger, Corcelles NE

· Elian Baumann, Lostorf SO

· Anthony Bourquard, Elgg ZH

· Arthur Gustavo da Silva, Langrickenbach TG

· Romain Duguet, Lossy FR

· Paul Estermann, Hildisrieden LU

· Martin Fuchs, Wängi TG

· Audrey Geiser, Rossemaison JU

· Roland Grimm, Niederbüren SG

· Steve Guerdat, Elgg ZH

· Yannick Jorand, Jussy GE

· Alain Jufer, Lossy FR

· Aurelia Loser, Crans-Montana VS

· Beat Mändli, Lyss BE/New York USA

· Werner Muff, Seuzach ZH

· Jane Richard Philipps, Vinovo ITA

· Marc Röthlisberger, Lützelflüh-Goldbach BE

· Niklaus Rutschi, Alberswil LU

· Barbara Schnieper, Seewen SO

· Pius Schwizer, Oensingen SO

· Edwin Smits, Chevenez JU

· Janika Sprunger, Wachtberg GER

· Nadja Peter Steiner, Bois-le-Roi FRA

· Annina Züger, Galgenen SZ

Espoirs 2020

· Mathilde Cruchet Lausanne VD

· Elin Ott, Obfelden ZH

· Aurélie Rytz, Crans-près-Céligny VD

· Edouard Schmitz, Vandoeuvres GE