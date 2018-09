La Suisse toujours en tête des Mondiaux

Nous nous attendions à du grand sport et nous n’avons pas été déçus! Sous le soleil de plomb de la Caroline du Nord et au terme d’une épreuve de tous les dangers, c’est l’Italien Lorenzo de Luca qui s’en est le mieux sorti. Le cavalier transalpin, en selle sur Irenice Horta, a signé un superbe sans faute pour s’emparer de la tête du classement individuel avec un total de 1.19 points. Parti dans les derniers, l’Italien a reconnu que cela lui avait été utile. “Le parcours était vraiment difficile, et je l’ai bien vu en observant les différents cavaliers tout au long de la journée. J’ai eu de la chance de pouvoir voir un paquet de tours, je connaissais ma jument, donc j’ai fait ce qui était le mieux pour moi.”

Au terme d’un parcours exigeant qui n’a vu que cinq couples réaliser un sans-faute, l’Américain McLain Ward accompagné de Clinta occupe la seconde place avec 2.08 points et ce malgré un point de temps dépassé. Sur la troisième marche du podium on retrouve Peder Fredricson. Le Suédois, en selle sur H&M Christian K, a lui aussi bouclé son tour sans pénalité et compte 2.16 points.

Du côté du clan français, c’était plutôt la soupe à la grimace. Kevin Staut et son fidèle Rêveur de Hurtebise*HDC ont laissé échapper le sans faute après un sabot dans la rivière. Le tricolore pointe à la quatorzième place avec un score de 5.87 points. Ce fut plus compliqué pour Nicolas Delmotte et Ilex VP auteur de 12 points. Alexandra Francart a elle vécu un tour douloureux avec Volnay du Boisdeville, sortant de piste avec vingt points. Dernier du quator à passer, Alexis Deroubaix n’avait pas le droit à l’erreur, puisque sa performance déterminerait la qualification de la France en seconde manche. En selle sur Timon d’Aure, il s’en sort magistralement avec quatre points.

Les hommes de Philippe Guerdat pointent actuellement à a septième place avec un total de 27.76 points. En haut du classement, les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. La Suisse conserve la tête avec un score de 11.64. Juste derrière on retrouve les Américains avec 12.59 points. Et c’est l’Allemagne qui ferme le podium avec un score de 18.09. Verdict de ce championnat par équipes ce soir à 19h30 avant de laisser place à l’individuel!