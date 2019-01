La Suissesse Janika Sprunger remporte l'étape Coupe du monde de Dubaï sur Bacardi VDL.

Ils étaient trente-trois à prendre le départ du Grand Prix 5*, support de l’étape Coupe du monde de Dubaï, pour la sous-ligue du Moyen-Orient. Un parcours au chronomètre très serré, si bien que seuls quatre couples ont réussi à franchir la ligne d’arrivée dans le temps. Sept autres ont été pénalisés d’un point de temps dépassé. Au terme de la première manche, neuf cavaliers ont pu participer au barrage.



Il faut attendre le sixième partant pour y voir un sans-faute. L’Italian Paolo Paini, en selle sur Ottava Meraviglia di Ca’San G, établit le temps à battre à 51’29. Avant lui, l’Irlandais Mark McAuley, premier à s’élancer sur le dos de Vivaldi du Theil, avait franchi la ligne d’arrivée en 47’75, mais en laissant une barre à terre. Son chronomètre ne sera cependant jamais atteint. Même scenario pour Philipp Weishaupt avec Che Fantastica (47’85), qui finit à la troisième place. Lorsque la Suissesse Janika Sprunger entre en piste, elle a l’avantage de connaître les pièges à éviter et sait qu’un seul sans-faute a pour l’instant été signé. Elle doit d’abord assurer un parcours vierge, et elle y parvient, arrêtant le chronomètre à 49’96, un peu moins de 2 secondes plus rapides que l’Italien. Ce qui lui permet de s’imposer dans le Grand Prix.



La cavalière avait surpris alors qu’elle avait fait l’impasse, le week-end dernier, sur l’étape Coupe du monde de Bâle, dont elle est originaire, préférant s’envoler pour quatre semaines au Moyen-Orient, avec Bacardi VDL et Fancy Me, une jument avec « beaucoup de potentiel » qui n’est « encore qu’au début de sa carrière » et qu’elle voulait voir progresser.



Aucun Français ne participait au Grand Prix, mais Frédéric David s’est illustré plus tôt dans la journée, en terminant onzième d’une épreuve Accumulator, sur Saxo de la Roque.



Tous les résultats ici.