La victoire inattendue de Frederic Wandres à Londres

Entre le Grand Prix nouvelle formule proposé la veille, et l’égalité entre Fédéric Wandres et Charlotte Dujardin lors de la Reprise Libre en Musique, cette étape Coupe du monde de Londres restera dans les mémoires. Le dresseur allemand avait seulement couru l’épreuve Coupe du monde de Salzbourg cette année. Il avait alors été neuvième du Grand Prix Freestyle avec une moyenne de 77,020%, toujours accompagné par son fidèle Duke of Britain. On ne s’attendait donc pas à voir le jeune dresseur allemand à ce niveau-là à Londres. Lors du Grand Prix, le couple a déroulé une reprise séduisante les laissant ainsi à la troisième place, derrière Charlotte Dujardin et Hans Peter Minderhound. Pour cette Reprise Libre en Musique, ces derniers semblaient être les favoris logiques. Pour gagner, Frédéric Wandres et son cheval ont donc dû sortir le grand jeu. Le couple a séduit le jury et le public grâce à un magnifique passage soutenu, un travail au galop exceptionnel, et une fluidité dans les transitions très appréciée. De leur reprise se dégageait un sentiment de force et de facilité. Le jeune dresseur finit donc sa prestation avec une moyenne de 80,030% ; autrement dit, le meilleure score personnel de Wandres lors de ce test.



Mais le suspens a duré jusqu’à la fin de la reprise d’Hans-Pieter Minderhound. Ce dernier a fini troisième de l’épreuve bien qu’il ait remporté le Grand Prix la veille. Les transitions heurtées du passage au piaffer lui ont couté de nombreux points techniques (77,990%).

Avant-dernière à s’élancer sur la Reprise Libre en Musique, Charlotte Dujardin a proposé une reprise agréable et légère. Pourtant, elle n’a pas pu compter cette semaine sur sa jument Mount St John Freestyle, préservée à la suite d’une toux. Le remplaçant de cette dernière est un cheval prêté par Carl Hester, que la cavalière britannique avait monté auparavant : Hawtins Delicato. Le duo est finalement sorti de piste avec exactement la même moyenne que Frédéric Wandres, fait rarissime en dressage. Les deux dresseurs ont été départagés en fonction de leurs notes artistiques. Dans ce domaine, c’est donc l’Allemand qui l’a emporté et ainsi gagné ainsi ce Grand Prix Freestyle. Les juges ont été séduits par une musique entraînante qui accompagnait magnifiquement leur reprise, notamment lors des changements de pied et du passage. Par ailleurs, la force et le charisme de Duke of Britain ont aussi beaucoup joué dans la moyenne artistique.

Frederic Wandres a ainsi laissé éclater sa joie en sortie de piste. “Atteindre les 80% est vraiment dingue ! […] J’ai parlé à Monica (Theodorescu, la sélectionneuse allemande, ndlr) et elle m’a dit que si j’avais une chance d’aller à la finale Coupe du monde, il fallait que je la saisisse, et c’est bien ce que je compte faire ! Parce qu’au final vous ne savez jamais ce qu’il peut se passer, et une chose est sûre je veux aller à Göteborg si je peux !”.

Charlotte Dujardin était elle aussi ravie de sa prestation. “Je suis très satisfaite de Delicato, c’est un jeune cheval inexpérimenté. […] Je ne savais pas quoi attendre de lui dans cet environnement nouveau et j’ai été très heureuse de notre reprise effectuée sans faute notable ; il y a encore tant à espérer de lui ! […] Les scores étaient extrêmement serrés, j’ai un peu l’impression d’avoir gagné moi aussi !”



Deux françaises s’élançaient aussi sur cette Reprise Libre en Musique. Stéphanie Brieussels et Amorak ont terminé onzièmes à cause d’une moyenne technique assez basse. Marie Émilie Bretenoux a conservé sa neuvième place de la veille en obtenant une moyenne 72,345%, restant ainsi, avec son cheval Quartz of Jazz, dans les mêmes eaux que pour leurs précédents Grand Prix Freestyle.