Lady Cracotte s’est éteinte

“Je suis dévasté de devoir annoncer l’improbable accident qui a causé la mort de Lady Cracotte hier soir au concours de Montpellier”, a annoncé dimanche l’Irlandais Cian O’Connor, qui montait la jument uniquement depuis quelques semaines. Victorieuse dans Grand Prix du CSI 5* de Waregem fin septembre sous la selle du Belge Niels Bruynseels, qui l’avait menée au plus haut niveau après avoir été formée par Pietro Borgia, la fille de Quaprice concourait ce week-end pour la deuxième fois avec l’Irlandais.

“La jument était en train d’être groomée et préparée à la nuit aux écuries lorsque quelque chose l’a surprise. Elle a paniqué [et a tiré] sur les longes avant de se retourner”, a expliqué le médaillé de bronze des championnats d’Europe Longines de Göteborg, avant d’adresser un mot à ses grooms : “Merci mille fois à mon équipe si investie, et particulièrement à mes grooms de concours Dylan et Mie.”

Choqué par la nouvelle, Cian O’Connor espérait évidemment une toute autre destinée pour l’alezane. “Je suis tellement désolé pour cette extraordinaire jument qui a eu tant de succès avec le Belge Niels Bruynssels, avant de rejoindre mes écuries récemment. J’avais hâte d’apprendre à la connaitre davantage et j’avais prévu de participer à de plus petits concours afin que notre duo se développe. La vie peut être si cruelle parfois, mais la seule consolation que l’on peut avoir, c’est de savoir que « Cracky » n’a pas souffert”, a ajouté le nouveau représentant des cavaliers de jumping. Enfin, il a tenu à remercier toute l’équipe du Jumping de Montpellier, “qui a fait tout son possible pour aider.”