Lancement du Grand Indoor de saut d’obstacles en février

Cette année, le circuit national professionnel de saut d’obstacles va s’enrichir ! En 2018, le Grand Indoor va en effet faire son apparition. Supports de ce circuit, les concours de Saint-Lô, Mâcon, Lyon, Le Mans, Paris et Deauville permettront de déterminer le classement final du Grand Indoor. Ainsi, les hostilités seront lancées à Saint-Lô le 18 février, avant de prendre la route de la Bourgogne à Mâcon le 21 octobre, se poursuivra à Lyon le 4 novembre, puis au Mans le 11 novembre, à Paris le 25 novembre pour enfin se conclure le 16 décembre à Deauville. Comme pour le Grand National, les étapes qualificatives se dérouleront sur le Grand Prix Pro Élite, épreuve majeure de chaque concours. La particularité du Grand Indoor et du Grand National est que les cavaliers concourent par équipes de deux, sur autant de chevaux que souhaité. Un troisième cavalier de moins de vingt-et-un an peut être ajouté à ladite écurie et contribuer à l’ajout de points bonus.

Existant depuis plus de dix ans maintenant, le Grand National ne sera pas en reste puisque dix étapes seront au programme cette saison. Lemberg va donc enrichir le calendrier, menant à dix concours le nombre d’étapes. La course aux points sera lancée le 11 mars à Royan, avant de prendre la route de Jardy le 25 mars, de Cluny le 22 avril, de Tours-Pernay le 13 mai, de Rosières-aux-Salines le 3 juin, de Montfort-sur-Meu le 17 juin, de Lure le 8 juillet, de Lemberg le 15 juillet, de Compiègne le 19 août pour se conclure à Barbaste le 9 septembre. De la même manière que pour le Grand Indoor, les écuries composées de deux cavaliers et éventuellement d’un jeune talent s’affronteront. La meilleure d’entre elle sera récompensée à l’issue des dix étapes.

Pour le concours complet et le dressage, aucun changement ne sera à noter et les étapes des deux circuits resteront les mêmes.