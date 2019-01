Laura Graves et Verdades s’imposent à nouveau à Wellignton

Vendredi à Wellington (Floride), Verdades a permis à sa cavalière Laura Graves de remporter la Libre après s’être brillamment imposés lors du Grand Prix la veille. L’Américaine s’est dite particulièrement heureuse de s’imposer sur cette reprise car il s’agissait d’un tout nouveau programme, initialement prévu pour les Jeux équestres mondiaux de Tryon. Toutefois, la Reprise Libre en Musique avait dû être annulée pour raisons météorologiques. L’Américaine a ainsi pu prendre sa revanche !



“Au départ, je n’étais pas certaine que la musique que j’avais prévue pour ma nouvelle reprise conviendrait ! Mais le tempo a très bien correspondu aux mouvements du cheval, et j’en suis donc très satisfaite !”, a expliqué l’Américaine. Pourtant, cette Libre n’a pas été un long fleuve tranquille pour Laura Graves et son fidèle bai. Malgré un très joli début de reprise mettant en valeur la qualité de trot du cheval, et de magnifiques changements de pied sur la fin, les appuyés ont certainement manqué d’impulsion. Le piaffer aurait également pu mériter un peu plus de relâchement. Mais seules deux erreurs ont véritablement coûté des points au couple : la première fois lors d’une pirouette au galop, la seconde à l’occasion d’une pirouette, au piaffer cette fois. “J’ai fait une grosse erreur dans ma dernière pirouette au galop. J’ai trop poussé le cheval à ce moment-là. De la même manière, j’en ai un peu trop demandé à l’échauffement pour notre pirouette au passage car nous n’avions pas fait cette figure depuis l’an dernier. Verdades a pourtant été très généreux pour cette figure, à tel point que chacun de mes mouvements de mains ou de jambes me paraissaient choquants !” a résumé la double médaillée d’argent des Jeux équestres mondiaux de Tryon. Malgré cette victoire méritée, le couple n’est donc pas apparu sous son meilleur jour par rapport aux échéances précédentes.



La deuxième place de la Libre est revenue à sa compatriote américaine Shelly Francis. Avec Danilo, son fidèle Hanovrien de quinze ans, la cavalière a obtenu sa meilleure moyenne lors du Reprise Libre en Musique avec 79,280%. Un résultat prometteur pour l’Américaine. À la troisième place, on retrouve Tinne Vilhelmson Silfvén avec Don Auriello. Tous deux ont obtenu une moyenne de 77,710%.