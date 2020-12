Moins de dix-huit centièmes de seconde. C’est l’écart qui a permis à Laura Kraut et Confu (Contact me x Riga II) de remporter le Grand Prix CSI 4* de Wellington le 13 décembre. Pour leur toute première victoire en Grand Prix, le couple s’est imposé devant l’Israélien Daniel Bluman et Colestina H (Colestus x Caluna). “Je dois dire que je ne sas pas depuis quand je le monte, peut-être cinq ou six ans, mais il vient d'être un si bon partenaire pour moi”, a commenté Laura Kraut dans le communiqué du Palm Beach Equestrian Center. “Il est comme mon filet de sécurité. Chaque fois que j'en ai besoin pour sortir et faire quelque chose de bien, il est là. J’apprécie e fait de le monter et quand il joue comme ça, ça rend tout merveilleux. Maintenant, je peux me reposer tranquillement pendant quelques semaines et en être heureuse! C'était super”, a-t-elle complété. Juste derrière le couple vainqueur, Daniel Bluman et sa belle Colestina H ont signé un barrage à 39“93 secondes et emporté la deuxième place. “Mon cheval est très respectueux, donc je savais que je pouvais prendre des risques, ce que j'ai fait. Je suis très heureux pour Laura parce qu’elle a réalisé une superbe prestation, et une deuxième place pour moi aujourd'hui et une deuxième place l'autre jour dans les qualifications (avec son cheval Alamo, l’ancien complice du numéro un mondial Steve Guerdat, ndlr) est super. Ce n'est pas une victoire, mais au moins les chevaux sont en forme et les résultats commencent à être bons”, a-t-il commenté à l’issue de l’épreuve.