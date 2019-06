Laura Renwick s’empare de Treffen à tous les niveaux

Le week-end passé, la compétition était de taille dans les écuries de la famille Glock. Martin Fuchs en était le favori, vu les trois victoires qu’il a signées dans ces mêmes installations lors des éditions précédentes. Mais Laura Renwick ne s’est pas laissée déstabiliser par ce palmarès, et a pris les devant de ce concours doté à 344 000 euros. Alors qu’elle avait déjà montré une belle performance la veille en terminant quatrième de l’épreuve 5* avec Dublin V, la Britannique a excellé dimanche, en s’imposant dans l’épreuve Jeunes Chevaux. Plus tard dans la journée, l’amazone s’est ensuite emparée du Grand Prix, au terme d’un barrage à sept. Elle a passé la ligne d’arrivée presque deux secondes d’avance sur son compatriote Robert Whitaker, héritant donc de la deuxième place. Avec son Catwalk IV de seize ans, le fils du légendaire John Whitaker a réussi à devancer l’Allemand Christian Ahlmann de quelques centièmes de secondes. Martin Fuchs, troisième cavalier mondial, s’est vu attribuer la quatrième place au classement de ce Grand Prix CSI 5*. En selle sur The Shinner, le Suisse a clot un barrage sans faute, presque cinq secondes après la gagnante.



La France était d’abord représentée par le jeune Julien Anquetin et son Gravity Of Greenhill, fils de Nabab de Rêve. Seul sans-faute jusqu’au milieu de l’épreuve, il a malheureusement laissé deux barres à terre dans le barrage. Huit points qui lui ont valu tout de même une belle septième place. Jacques Hemlinger a également fait le déplacement jusqu’en Autriche pour cette compétition. Il a terminé à la vingt-troisième place du Grand Prix avec Tonic des Mets.