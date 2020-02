Lausanne accueillera la deuxième édition de son Longines Masters en juin

Créée par EEM World, avec Longines comme Partenaire Titre, chronométreur officiel et montre officielle, la série des Longines Masters prendra ses quartiers à Lausanne pour la deuxième année consécutive en juin.



“J’ai toujours eu envie de mettre en avant les sports équestres et de les faire connaitre au plus grand nombre avec les valeurs exceptionnelles qu’ils représentent”, explique Christophe Ameeuw, président fondateur d’EEM World. “Il a alors fallu mettre le sport en scène, le rendre spectaculaire, lisible, compréhensible, passionnant, excitant”.



Cette ouverture passe par des changements de formats et une adaptation comme cela s’est passé dans bien d’autres sports. Ainsi, le public du Longines Masters de Lausanne découvrira les épreuves rythmées, souvent exclusives, qui font le succès de l’événement aux quatre coins du globe depuis plus de dix ans. Citons entre autres le célèbre Longines Speed Challenge du samedi soir, réputé comme l’une des épreuves qui se court le plus vite au monde. Citons également l’épreuve de Puissance et le Grand Prix Longines dominical, deux rendez-vous majeur de l’évènement mais plutôt traditionnels en compétitions.



Au total, dix-huit autres épreuves se disputeront face au lac Léman : des épreuves réservées aux amateurs (mais également à des cavaliers internationaux professionnels montant des chevaux en devenir) et aux cavaliers nationaux suisses, et bien sûr, d’autres épreuves dédiées aux stars de la discipline. L’an dernier, pour sa première édition, le Longines Masters de Lausanne avait attiré les plus grands : le numéro 1 mondial d’alors (il l’est encore aujourd’hui), le Suisse Steve Guerdat, son jeune compatriote Bryan Balsiger, vainqueur de la Coupe du monde Longines FEI d’Oslo (en octobre dernier) ou encore les champions olympiques français Pénélope Leprévost et Philippe Rozier.



Dès son lancement l’an dernier, et comme sur chacune des étapes de la série mondiale, le Longines Masters de Lausanne a bousculé les codes du concours de saut d’obstacles en accordant une importance aussi grande au top sport visible sur la piste, qu’à l’entertainment proposé autour. Totalement gratuit et accessible à tous, idéalement placé au cœur de l’événement, le Village Prestige propose de nombreuses activités aux enfants (séances de dédicaces, grand mur à dessin, ateliers de maquillage ou encore fabrication de hobby horse en papier) et permet de découvrir l’équitation en famille grâce à une vue imprenable sur le paddock où les plus grands cavaliers mondiaux s’échauffent avant les épreuves. Des boutiques éphémères de marques partenaires dans les domaines du luxe, de la mode, de l’équitation, de la gastronomie, des vins et du champagne font du Village Prestige le lieu idéal pour flâner dans un cadre idyllique.

En fin de journée, les visiteurs peuvent déguster une cuisine raffinée dans l’un des restaurants du Village Prestige ou prendre un dernier verre entre amis tout en profitant de performances musicales le vendredi soir. À noter : le retour de la star espagnole Santi Serra ! Six chevaux, deux chiens, deux faucons et un aigle : voilà les complices qui accompagneront le Catalan lors des représentations qu’il donnera sur la piste des Longines Masters de Lausanne. Le showman mise sur la communication pour laisser évoluer ses chevaux entre liberté et complicité.



La deuxième édition du Longines Masters de Lausanne, au cœur de la capitale mondiale du sport, dans le cadre enchanteur des rives du lac Léman, se tiendra du 18 au 21 juin 2020.