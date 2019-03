Lausanne s’invite aux Longines Masters

Les Longines Masters sont une série de concours dont la renommée repose sur deux de ses épreuves phares : le Longines Speed Challenge, une épreuve de vitesse dont le tracé reste identique pendant une saison entière, et le Grand Prix Longines du dimanche. Jusqu’ici, trois villes étaient rattachées à ce circuit : Paris, début en décembre en parallèle du Salon du cheval, Hong Kong en février, puis New York fin avril. À présent, la ville de Lausanne, en Suisse, viendra s’ajouter au triptyque et aura lieu du 20 au 23 juin.

La ville qui borde le Léman a l’habitude de recevoir de grands évènements équestres. En effet, de 2012 à 2014, la ville était une étape du Longines Global Champions Tour, le principal circuit privé extérieur. Puis, le concours avait pris son indépendance entre 2016 et 2017, sous la houlette de Jean-François Danton. Après une année d’absence en 2018, la reprise des concours dans la ville principale du canton de Vaud se fera donc en juin prochain sous les couleurs des Longines Masters. Pour la Suisse, cela permet donc de montrer toute sa puissance en terme d’organisation de compétitions équestres. En effet, le pays hébergera pas plus de cinq CSI 5* en 2019 avec les concours de Bâle, Saint-Gall, Ascona, Genève, et donc Lausanne.

La dernière fois que s’est couru un CSI 5* sur les pistes lausannoises, une future championne du monde s’y était imposée. L’Allemande Simone Blum, en selle sur sa délicieuse DSP Alice, s’était emparée de la première place sur le podium en effectuant un barrage d’une seconde plus rapide que son poursuivant. Ce dernier n’était autre que Roger-Yves Bost, avec sa jument championne olympique Sydney Une Prince, depuis vendue à la jeune cavalière américaine Katie Dinan.