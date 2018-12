Le Britannique William Whitaker a porté son Utamaro d’Écaussines à la victoire du CSI 5* de Londre

Treize sauts et seize efforts ont départagé les trente-sept duos en lice pour soulever la coupe et marquer de précieux points sur le circuit. Il faut attendre le troisième passage, celui de la Suissesse Janika Sprunger et son impressionnant Bacardi VDL, pour voir le premier parcours parfait. Elle ouvre ainsi la voie et les sans-faute s’enchainent après elle. Le parcours ne montre pas de difficulté particulière puisque les quelques fautes commises sont faites ici et là. Le triple, arrivant tôt dans le parcours puisque placé en numéro quatre, semblait de prime abord compliqué avec deux foulées longues à l’entrée entre deux oxers suivies d’une courte pour sortir sur un vertical composé de trois barres sèches mais, les cavaliers ont déjoué cette difficulté.

S’il y a eu beaucoup de parcours parfaits, certaines têtes d’affiche à l’image de Steve Guerdat, Christian Ahlmann ou encore Ben Maher ont eu commis des fautes mais présentaient chacun des jeunes chevaux faisant leurs armes sur ces épreuves-là. Le Suisse avait sellé Venard de Cerisy, un neuf ans fils d’Open Up Semilly, qui a montré beaucoup de qualités pour l’avenir mais n’a pas réussi à se sortir d’affaire à deux reprises en raison de son manque d’expérience. Même scénario pour Ben Maher et Concona, auteurs de huit points. L’Allemand, lui, s’est élancé avec un fils de son crack Taloubet Z, Take a chance on me Z. Le grand alezan a prouvé qu’il faudrait compter sur lui dans les années à venir mais n’a pu éviter une faute.

Un barrage aux airs de seconde manche

Partie en première position l’amazone helvète, Janika Sprunger a pris de nombreux risques pour mettre la pression sur ses poursuivants mais c’était sans compter sur une faute au numéro trois. Après un virage très serré, son Bacardi VDL s’est retrouvé trop près du vertical numéro trois qu’il n’a pu éviter. Avec un chronomètre rapide mais pas supersonique, elle finira tout de même quinzième. Même sanction pour la Britannique Laura Renwick et Bintang II dont tous les espoirs s’envollent après une faute sur le vertical numéro deux. Le Norvégien Geir Gulliksen les imite puisqu’il ne peut éviter la troisième difficulté du parcours avec Gin Chin van het Lindenhof et finit seizième. Le public est accroché à la performance de son cavalier britannique Guy Williams qui entre en piste avec son pétillant Rouge de Ravel. Après avoir franchi les deux premiers sans difficulté, le public se prend déjà à rêver de le voir victorieux mais le couple entre très vite dans le double quatre et faute sur le premier plan de l’oxer. Le premier sans-faute est signé par la Suédoise Malin Baryard-Johnson avec H&M Indiana qui impose un tempo de 39’21. Elle ne garde le lead que peu de temps car William Whitaker et Utamaro d’Écaussines entrent en piste et le lui dérobent pour deux secondes de moins. Aucun de ses poursuivants n’arrivent à le surpasser même si Karel Cox et Laura Kraut, respectivement deuxième et troisième avec Evert et Zeremonie, le font trembler en étant dans la même seconde que lui. Edwina Tops-Alexander, alors extrêmement en forme puisqu’elle a remporté ses trois derniers Grand Prix, était portée par Vincheser, ancien crack du jeune breton Arthur le Vot, mais n’a cette fois pas réussi à talonner le champion.

William Whitaker remporte donc sa seconde étape Coupe du monde après s’être adjugé l’étape de Stuttgart en 2014 en selle sur Fandango.

Des Bleus manquant de chance

Trois Tricolores étaient au départ de ce Grand Prix mais aucun n’est parvenu à réaliser un parcours parfait pour se départager la victoire. Olivier Robert et Simon Delestre ont chacun été auteur de quatre points. Le premier était porté par Tempo de Paban et a commis une erreur sur la palanque numéro cinq, élément délicat du parcours. Le second a été malchanceux puisque son aérien Uccello de Will, qui semble être une véritable recrue d’avenir, a guetté le mur placé en numéro deux et, le Lorrain a dû le solliciter le poussant ainsi à la faute. Il a néanmoins montré de très belles choses. Ils terminent respectivement vingt-cinquième et vingt-septième. Kevin Staut, lui, présentait pour la seconde fois à ce niveau Edesa’s Cannary, un hongre de dix ans par Caretino 2. Le bai a semblé à son aise sur la hauteur mais a été confronté aux difficultés techniques puisqu’il commet deux fautes en fin de parcours. Le bai ne dispose pas d’un physique avantageux mais il s’avère être un incroyable sauteur. Novice à ce niveau, il a semblé baisser un peu de pied à la fin. Les Normands terminent trente-et-unièmes.

