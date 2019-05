Le CCIO 4*-L d’Houghton Hall aux couleurs allemandes

Tandis que de nombreux cavaliers de concours complet se trouvaient à Saumur le week-end passé, des festivités se sont également tenues en Grande-Bretagne. Houghton Hall a accueilli son annuel étape de Coupe des nations, qui inauguré le circuit de la FEI cette saison.



Outre-Manche, l’Allemagne a porté son drapeau jusque sur la première marche du podium, notamment grâce à la performance de Christoph Wahler et son hongre de dix ans Carjatan S. Avec un score final de 24.8 points, les trois épreuves courues impeccablement par le couple ont participé à la victoire de l’équipe et les ont placés en pole position du classement individuel. Le reste de l’équipe n’a pas non plus démérité puisque les 1.6 points sur le cross de son coéquipier Jerome Robine l’ont classé septième, devançant la championne Ingrid Klimke, onzième après deux barres sur l’hippique et 2,8 points de temps sur le cross.

Côté suédois, le couple régulier que forme Louise Romeike et Waikiki 207 a s’est démarqué. Crédité de 28,4 points, le duo a signé la deuxième meilleure performance individuelle du concours. Classement qui lui est familier puisqu’il a signé la même prestation au CCIO 3* du Pin en août dernier. Le score de l’équipe a été notamment renforcé par le score de 29,5 points de Ludwig Swennerstal en selle sur Stinger, cinquième, et a contribué à la deuxième place de son pays. Principale contributrice de la troisième place britannique, l’anglaise Piggy French a confirmé sa régularité. La récente gagnante du CCI 5*-L de Badminton a écopé d’un score de 29,2 points qui l’a menée à une quatrième place, cinq rangs devant son coéquipier Richard Coney, crédité de 33,2 points en selle sur Kananaskis.



Quant au drapeau français, il a été planté au pied du podium. Les prestations des Bleus ont réuni un total de 113,3 points. La meilleure performance de l’équipe est attribuée à François Lemière en selle sur Ogustin du Terroir. Malgré un dressage compliqué, le couple est parvenu à se rattraper avec un parcours parfait à l’hippique qui leur a assigné le score final de 34,6 points et une douzième place individuelle. Médaillée d’or lors des championnats d’Europe Jeunes Cavaliers de Fontainebleau l’an passé, la talentueuse Thaïs Meheust a comptabilisé huit points de pénalités sur l’hippique mais a fait tout de même fait ses preuves dans la cour des grands en se classant vingt-sixième.

Pour sa part, Cyrielle Lefevre a compté sur Armanjo Serosah pour réaliser la deuxième meilleure performance française, concluant sur un total de 36,2 points.