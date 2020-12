Dans un communiqué de presse datant du 2 décembre 2020, les organisateurs de l'événement ont évoqué l’impossibilité de maintenir l’étape à ses dates initiales, en raison des incertitudes sanitaires et économiques liées à la pandémie de Covid-19. “Une fois toutes les options vérifiées, le maintien du Partner Pferd, présenté par la Sparkasse Leipzig et le Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, du 14 au 17 janvier 2021 n'est pas possible si l’on veut garantir la sécurité des exposants, des visiteurs et des protagonistes de notre CSI 5*-W. Les coupes budgétaires seraient trop importantes.”