Le CHIO d’Aix-la-Chapelle accueille les pointures des sports équestres

Le rendez-vous d’Aix-la-Chapelle se déroulera ce week-end pour voir s’affronter les cavaliers et meneurs en lice du CHIO.

En concours complet, la France s’élancera avec Jean Lou Bigot, Alexis Goury, Christopher Six, Nicolas Touzaint et Julien Guillot et fera face aux redoutables Néo-Zélandais, Allemands ou encore Britanniques, favoris de la discipline. Du côté des dresseurs, on notera la présence de l’unique Française Morgane Barbançon Mestre dans le CDIO 5*. Ce label verra s’affronter les leaders Allemands Isabell Werth, Jessica Von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider et Helen Langehanenberg face à la Grande Bretagne de Charlotte Dujardin, en selle sur Erlentanz. Les Danois compteront sur leurs meilleurs atouts Daniel Bachmann Andersen et Blue Hors Don Olymbrio, ou encore Cathrine Dufour avec Atterupgaards Cassidy.



Au programme du CSIO 5*, le difficile Grand Prix tiendra lieu dimanche et la Coupe des nations, jeudi, dans laquelle huit nations s’affronteront. L’Allemagne en est la tenante du titre, et comptera cette année sur la championne du monde Simone Blum, Daniel Deusser, Maurice Tebbel, Christian Ahlmann et Marcus Ehning. Ce dernier avait participé au succès de la Mannschaft l’an passé, deux jours avant de remporter le Grand Prix avec son Selle Français Pret A Tout.

Mais la nation hôte devra se méfier de la concurrence, car face à elle, figureront sept nations dotées de cavaliers redoutables comme le Belge Jérôme Guéry et son étalon Quel Homme de Hus, le légendaire Canadien Éric Lamaze et ses montures Chacco Kid et Fine Lady 5, ou encore l’imperturbable numéro un mondial suisse Steve Guerdat avec Albfuehren’s Bianca, Alamo et Venard de Cerisy. À noter, la présence du brillant Irlandais Darragh Kenny et ses très bons atouts Babalou 41, quatrième du Grand Prix l’an passé, et Important de Muze. Grande adversaire pour l’individuel avec sa formidable Fit For Fun, l’amazone portugaise Luciana Diniz reviendra accompagnée de cette même monture, deuxième du Grand Prix l’an dernier. Troisièmes de la Coupe des nations l’an passé, les Pays-Bas compteront sur Willem Greve, Marc Houtzager, Doron Kuipers, Maikel Van Der Vleuten et Jur Vrieling. La Suède sera une adversaire de taille avec des cavaliers comme Peder Fredricson et Henrik Von Eckerman et sa formidable Tovek’s Mary Lou. De l’autre côté de l’Atlantique, les Américains s’élanceront au nombre de cinq avec les très bons pilotes que sont Elizabeth Madden, McLain Ward, Kent Farrington, Laura Kraut et Nicole Shahinian-Simpson.

Thierry Pomel a opté pour les Tricolores Roger-Yves Bost, Pénélope Leprevost, Guillaume Foutrier, Kevin Staut et Olivier Robert.