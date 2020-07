Le complet de haut niveau redémarre à Jardy

Le haras de Jardy, dans les Hauts-de-Seine, accueille dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche les cavaliers de concours complet pour la deuxième étape du Grand National FFE – AC Print. Après trois mois de pause forcée, le classement du CCI 4*-S servira de support pour l’attribution des points aux différentes équipes engagées.

Après le dressage et le saut d’obstacles le week-end dernier à Mâcon-Chaintré et à Sainte Cécile, en Saône-et-Loire, le Grand National FFE – AC Print de concours complet redémarre dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche. Il s’agit de la deuxième étape de la saison pour la discipline, dont la première manche avait pu se courir début mars à Saumur, dans le Maine-et-Loire, avant l’annonce du confinement par le Gouvernement.

Le concours international de Jardy sert exceptionnellement de support pour cette nouvelle étape du Grand National. Les classements des Tricolores en équipes dans le CCI 4*-S seront pris en compte pour l’attribution des points et le classement des écuries.

Après ces trois mois de pause forcée, un beau plateau sera présent au haras de Jardy.

Nicolas Touzaint, vainqueur de la 1ère étape début mars et en équipe avec le Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette et Joséphine Heteau pour le compte de l’écurie Le Cadre noir de Saumur – Royal Horse, est engagé avec Vendée Globe’Jac*HDC et Eboli. Son coéquipier Thibaut sera associé à son fidèle Qing du Briot*IFCE.

Thomas Carlile, ambassadeur de sa propre écurie et de celle d’Astier Nicolas, comptera sur Zanzibar Villa Rose Z et sur Birmane. Cette écurie avait terminé deuxième de l’étape saumuroise.

Karim Florent Laghouag, vainqueur des éditions 2017 et 2018, dont l’écurie Equitheme – Jimenez FVA complétait le podium à Saumur, sera de la partie avec Triton Fontaine. L’écurie sera au complet car Gwendolen Fer, sa fidèle coéquipière depuis de nombreuses saisons, prendra le départ de cette épreuve internationale avec Don Divino.

Maxime Livio et Mathieu Lemoine, représentants de Greenpex et de Cavalassur, ont engagé cette étape. Maxime comptera sur trois chevaux : Vegas des Boursons, Api du Libaire et Vitorio du Montet alors que Mathieu montera Tzinga d’Auzay.

Dans les couples en forme en début de saison, il faut compter aussi sur Christopher Six et Totem de Brecey, meilleur couple français lors des derniers Championnats d’Europe Longines de Luhmühlen l’an passé. Cette saison, le duo représente de nouveau les couleurs du haras de la Belletiere et de Yet Communication.

Jean-Lou Bigot et Arnaud Boiteau (écurie Le Cadre noir de Saumur – Concept PGO), qui avaient terminé sur la deuxième marche du podium du circuit l’an passé et classés dans les huit meilleurs à Saumur, seront aussi de la partie. Arnaud misera sur Quoriano*IFCE alors que Jean-Lou, comme au mois de mars, courra l’épreuve avec Aktion de Belheme*Concept PGO et Utrillo du Halage.

Gireg Le Coz s’était également fait remarquer l’an passé sur le circuit de l’Event Rider Masters. Il effectuera sa reprise avec son Aisprit de la Loge pour le compte de l’écurie Forestier Sellier – Monbento.

Depuis ce matin 10h, les couples déroulent leur reprise de dressage. Ils prendront part à l’épreuve de saut d’obstacles vendredi à partir de 15h45. Enfin, rendez-vous samedi pour conclure cette étape du Grand National, avec le cross dès 9h.

