Le CSI 4* de Liverpool évacué à cause d’un incendie

Le CSI 4* de Liverpool, en Angleterre, a connu une transition 2017-2018 un peu difficile… Alors que le Grand Prix final devait s’y disputer à partir de 20h, un sérieux incendie a été annoncé dans les environs du concours à l’Echo Arena… En fin de journée, aux alentours de 17h, les organisateurs ont annoncé un probable changement de programme à la suite d’un incident déclaré à proximité du complexe sportif, qui serait le début d’un incendie. “Nous prendrons une décision vers 19h. Tous les chevaux et cavaliers sont en tout cas en sécurité”, se sont-ils exprimés.

Une fois la réunion actée, il a été décidé que le CSI 4* de Liverpool ne se poursuivrait pas ce 31 décembre. “C’est avec un regret inconsidérable que les organisateurs du concours de Liverpool annoncent que la session sportive de ce soir à l’Echo Arena est annulée”, ont-ils communiqué. “À cause d’un sérieux incendie dans un parking à côté de l’Echo Arena, et sur conseil des services de pompiers, la performance de ce soir ne se tiendra pas.” Les organisateurs, dont le courage et la gestion ont été salués par bon nombre de cavaliers présents sur place, ont évidemment fait le nécessaire pour que personne ne soit touché. “Tout le monde, et tous les chevaux, vont bien et sont en sécurité. Les organisateurs adressent un grand merci aux spectateurs, cavaliers et supporters pour la compréhension et coopération dont ils ont fait preuve pour la situation.”

Après concertations, le Grand Prix ne sera bel et bien pas disputé ce lundi. Il va falloir, pour les équipes du concours, attendre décembre 2018.