Le CSIO5* et le Derby CSI4* de Hickstead s’ajoutent à la longue liste des rendez-vous annulés

Face aux incertitudes liées à la pandémie du COVID-19, un autre rendez-vous mythique s’ajoute à la longue liste des compétitions annulées cette saison. Légendaire, le Derby CSI4* de Hickstead n’aura pas lieu tout comme son CSIO5*, qui sert traditionnellement de répétition générale pour les équipes avant les grands championnats.

Le CSIO 5* et le Derby CSI 4* de Hickstead n’auront finalement pas lieu en 2020. Les directeurs du All England Jumping Course viennent d’annoncer officiellement leur annulation. “À la suite de nouveaux conseils du Gouvernement, c’est avec regret que nous avons dû prendre la difficile décision d’annuler nos deux événements internationaux pour cette année: la réunion Derby Al Shira’aa de Hickstead, initialement prévue du 24 au 28 juin, et la Coupe des nations Longines FEI de saut d’obstacles, programmée du 21 au 26 juillet dans le cadre du Longines Royal International Horse Show. À l’heure actuelle, la santé de notre personnel, de nos athlètes, officiels, sponsors, exposants professionnels et de notre public est notre priorité absolue. Nous travaillons actuellement avec les sociétés de concours concernées pour garantir que la qualification sera, si possible, reportée au Longines Royal International Horse Show de 2021. Nous avons toujours l’intention d’organiser notre concours national de quatre jours, le Science Supplements All England Jumping Championships, du 3 au 6 septembre. Nous tenons à remercier tous nos partenaires et parties prenantes pour leur soutien continu en ces temps sans précédent. Nous sommes impatients de vous accueillir à nouveau à Hickstead à l’avenir.”

Pour le moment, en ce qui concerne les Coupes des nations, seul ceux de Falsterbo, début juillet, Calgary, mi-septembre et Barcelone, début octobre, sont encore au programme de la Fédération équestre internationale.

