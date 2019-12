Le dressage français pourra finalement avoir une équipe à Tokyo

Voilà une belle nouvelle pour conclure l’année 2019. Initialement non qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo l’an prochain, l’équipe de France de dressage remplit finalement les critères pour pouvoir y prendre part. La Fédération française d’équitation avait en effet choisi de ne pas envoyer d’équipe aux Jeux équestres mondiaux de Tryon en 2018, et les Bleus n’avaient pas obtenu les résultats escomptés aux championnats d’Europe cet été.



Pour participer aux Jeux olympiques, les nations qualifiées doivent compter trois cavaliers ayant déjà obtenu plus de 66% par deux fois en épreuve de CDI 3* ou plus. Or, le Brésil et l’Afrique du Sud n’y sont pas parvenu, pas même après l’ultime tentative de la Sud-Africaine Laurienne Dittmann et Weltino K dans le Grand Prix CDI-W de Malines samedi. Cela a donc libéré deux places pour les deux nations les mieux classées au classement mondial de la Fédération équestre internationale (FEI), à savoir l’Autriche et la France.

Pour bien figurer au classement de la FEI, les Tricolores Morgan Barbançon Mestre, Anne-Sophie Serre et Alexandre Ayache n’ont pas ménagé leurs efforts, tentant d’obtenir les meilleures performances possibles dans plusieurs Coupes du monde. “Que la France puisse être représentée à Tokyo est le plus beau des cadeaux de Noël”, a déclaré Anne-Sophie Serre à GRANDPRIX-Replay.com.