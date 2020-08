Le dressage tricolore se donne rendez-vous à Vierzon

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche, le centre équestre de la Picardière à Vierzon, dans le Cher chez la Famille Cambourieu, accueillera une étape du Grand National FFE/AC Print ainsi que le Master Pro de dressage. Vingt-deux couples sont engagés dans le Grand Prix Pro Élite samedi après-midi.

Cette année encore et pour la sixième année consécutive, le centre équestre de la Picardière à Vierzon (18) accueille dès aujourd’hui la troisième étape du Grand National FFE/AC Print ainsi que le Master Pro de dressage. Pour ce rendez-vous, initialement prévu début juillet et reporté à ce week-end en raison de la Covid-19, vingt-deux couples sont attendus dans le Grand Prix Pro Élite samedi après-midi sur la carrière principale.

L’écurie Coho, vainqueur des deux premières étapes au Mans (72) début mars et à Macon (71) début juillet et en tête du classement provisoire avec vingt-quatre points, sera défendue à Vierzon par Stéphanie Brieussel avec Amorak.

Equitation Nicolas Delmotte dans son jardin au Touquet 11/08/2020 À 13:06

Les trois écuries qui la suivent avec dix-huit points chacune seront également présentes. Charlotte Chalvignac, qui remettra en jeu son titre de Championne de France Pro Elite avec Lights of Londonderry sera également en selle sur Elice pour défendre les couleurs de son écurie Cavalcar. Maxime Collard, sa coéquipière, performante lors des deux premières étapes, sera également de la partie avec Cupido PB.

Par contre, les deux autres écuries exæquo avec Cavalcar seront représentées par une seule de leur ambassadrice. Nicole Favereau défendra les couleurs de Forestier Sellier – E Riding Solution avec Ginsengue alors que Laurence Vannomeslaghe tentera de l’emporter pour son écurie Kineton avec Edison et Havalon.

Trois autres écuries du top huit provisoire seront présentes à Vierzon et toutes auront à cœur de briller à commencer par l’écurie Kineton – ST Sport Selle Equiline défendue par Pierre Volla ce week-end, en selle sur Silvermoons Mariechen.

L’écurie Haras de la Gesse, septième exæquo au classement provisoire avec neuf points depuis la dernière étape courue à Macon Chaintré (71) début juillet, fera également le déplacement. Isabelle Pinto sera seule pour défendre les couleurs de son écurie, son mari Carlos et sa fille Mado étant partis aux Championnats d’Europe Jeunes en Hongrie.

L’écurie Écurie AB It Fitter – Marck Immobilier, septième exæquo, sera quant à elle au complet avec la présence de Mathieu Berville et d’Audrey Blau.

En l’absence de Morgan Barbançon Mestre, Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa seront le couple en lice le plus haut placé dans la hiérarchie mondiale, puisque la Sudiste et sa jument de dix ans sont soixante-seizièmes au classement de la Fédération équestre internationale.

Alexandre Ayache est lui engagé avec deux montures, l’expérimenté Zo What et Farao Da Raia. Camille Judet-Chéret viendra elle avec Duke of Swing.

D’autres cavaliers n’ont pas dit leur dernier mot comme Bertrand Liegard (écurie Kineton – Planète Broderie) avec son fidèle Star Wars, Guillaume Lundy CNE (écurie Le Cadre Noir de Saumur – IFCE) avec Tempo*IFCE…

Equitation Marc Dilasser et Edward Levy signent un doublé tricolore à Opglabbeek 10/08/2020 À 15:44